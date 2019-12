Färre spelare – trots större spelåtkomst

Spelinspektionen har släppt en rapport över svenskarnas spelande under 2019, det första året efter att den nya spellagen trätt i kraft.

Det som går att utläsa är att antalet spelare har gått ned en viss del trots att spelåtkomsten ökat.

Exempelvis har 31 procent spelat under senaste veckan, jämfört med 34 procent som angav detta i fjol. För senaste månaden är andelen 45 procent (48) och för senaste året 60 procent (66).

I undersökningen har det även framkommit att 40 procent anser trygghet att vara viktigast när de spelar. Det är följt av 36 procent för underhållning och 33 procent som tycker det är viktigt att spelbolaget har svensk spellicens.

Vidare uppger rapporten att lotterier och trav har varit de spelformer att gå mest framåt under året. 70 procent angav sig ha spelat på lotterier under årets gång, följt av 50 procent för nummerspel, 38 procent för trav och under 10 procent kasino och poker.