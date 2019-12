Lätt nedgång på torsdagsbörsen – Autoliv mot strömmen

Stockholmsbörsen rörde sig endast måttligt under den tidiga handeln på torsdagen. Bland de mest handlade storbolagen steg Autoliv medan Astra Zeneca backade lätt.

Texten har uppdaterats

Storbolagsindexet OMXS30 hade något före klockan 9.30 backat med 0,3 procent till nivån 1.737. Aktier för 1,0 miljarder kronor var då omsatta på Stockholmsbörsen. På de ledande Europabörserna låg index något ovanför oförändrade nivåer.

Storbritannien håller parlamentsval på torsdagen. Ett valresultat kommer att bli klart någon gång under natten mot fredagen.

Amerikanska centralbanken Federal Reserve meddelade på onsdagskvällen som väntat att styrränteintervallet lämnades oförändrat efter FOMC-mötet. Ledamöternas ränteprognoser antyder nu oförändrad ränta nästa år, följt av en höjning under såväl 2021 som 2022. Dollarn försvagades något efter räntebeskedet och handlades under torsdagsmorgonen till runt 9:38 kronor. Under den senaste månaden har dollarn försvagats med drygt 3 procent och med nästan 6 procent sedan toppen i början av oktober.

Två ståltillverkare, förutom SSAB, har följt SSAB:s tidigare prishöjningar. SSAB höjde sin grovplåtspriser med 50 dollar per ton tidigare i december. SSAB ställdes upp 0,5 procent.

Autoliv har fått en höjd rekommendation till köp från behåll. Aktien svarade med en uppgång på 1,2 procent.

Bland storbolagen backade Astra Zeneca med 0,6 procent och Securitas sågs ned 0,8 procent. Getinge var ned med 0,7 procent.

Holmen har fått en sänkt rekommendation av SEB till behåll från tidigare köp. Aktien backade med 1,7 procent.

Sensys Gatso har fått en order värd 52 miljoner kronor i Australien. Aktien höjdes 10 procent.

Bioarctic avancerade runt 3 procent. Carnegie har höjt riktkursen för aktien till 144 kronor från tidigare 115 kronor i spåren av den vetenskapliga Alzheimerskongressen CTAD.

Bonava förbättrades knappt 2 procent. DNB har höjt sin rekommendation till köp från behåll.

Dustin handlas under torsdagen exklusive utdelning om 3 kronor per aktie. Aktien sattes ned med 3:40 kronor motsvarande drygt 4 procent.

På torsdagen debuterade två företag på Nasdaq First North. Det största av dem är Qleanair som levererar lösningar för luftrengöring av inomhusmiljöer. Qleanairs erbjudande vid 40 kronor per aktie inför noteringen blev enligt bolaget "kraftigt övertecknat". Aktien handlades i den tidiga handel till kursen 42:40 kronor.

Det andra bolaget är Moba Network, som driver ett flertal online-communities för dataspel. Den nyemission på 25,6 miljoner kronor som gjordes inför noteringen tecknades till 124 procent. Teckningskursen var 176:50 kronor per aktie, vilket värderade bolaget till 275 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Aktien noterades dock endast till 146 kronor en knapp halvtimma efter börsens öppning.

Bolaget Strax aktie stärktes med 28 procent till 4:10 kronor. Redeye har inlett bevakning med ett riktvärde på 6 kronor i basscenariet.