Här är Sveriges 206 miljardärer 2019

Men samtidigt har klyftan mellan rika och fattiga aldrig varit större. I USA har frågan till och med blivit ett slagträ i presidentvalskampanjen. Facebookgrundaren Mark Zuckerberg värd 62 miljarder dollar håller med: “ingen förtjänar att ha så mycket pengar”.

EN HÖGKONJUNKTUR SOM för länge sedan satt rekord i uthållighet och fått mången nationalekonom att klia sig fundersamt i huvuden fyllda med minusräntor och andra makroekonomiska teorier ställda på ända.



En aktiemarknad som inte heller visar några tecken på att tackla av efter en konstant tjurrusning under dryga decenniet på nära 200 procent för Stockholmsbörsen.

Det är inte konstigt att rikedomen flödar i ett sådant ekonomiskt klimat.

Och allt rikare blir vi.



Allra mest ökar rikedomen för dem som redan har allra mest.



Antalet svenska miljardärer har nu bara under 2000-talet ökat med över 300 procent.

Glödhet konjunktur och börsfest betyder att de med högst Hela 87 procent av kapitalvinsterna 2017 tillföll de 10 procenten av svenskarna med högst inkomst, enligt SCB.



Just nu äger de rikaste 10 procenten av världens befolkning 82 procent av den totala globala förmögenheten och de 1 procent rikaste 45 procent. Samtidigt äger de 50 procent "fattigaste" blygsamma 1 procent av världens samlade förmögenheter. Allt enligt en färsk studie från investmentbanken Credit Suisse.

TRENDEN SER LIKADAN ut i så gott som hela västvärlden. Efter att under 1900-talets mitt minskat så har ojämlikheten ökat kontinuerligt i de allra flesta länder allt sedan 1980-talets Reaganoch Thatcher-era och de fria marknadskrafternas allt större dominans över samhälle och politik.



I USA noterades nyligen den ekonomiska ojämlikheten till all time high mätt med den så kallade ginikoefficienten, som amerikanerna haft koll på de senaste femtio åren. De vidgade ekonomiska klyftorna och landets miljardärer har också blivit ett slagträ i den aktuella presidentvalskampanjen där flera av de hetaste demokratiska kandidaterna kommit med uppmärksammade utspel. Såväl Elizabeth Warren som Bernie Sanders har under hösten lanserat förslag på ny förmögenhetsskatt för de allra rikaste.



Och det framträder också en allt större ödmjukhet och på vissa håll till och med en oro bland världens superrika för den ökande ekonomiska ojämlikheten, som hos finansmännen Warren Buffett och Ray Dalio - eller som hos Facebooks grundare.





Bild: Facebookgrundaren Marc Zuckerberg tillhör världens tio rikaste män.



”Ingen förtjänar så mycket pengar,” förkunnade nämligen Mark Zuckerberg nyligen apropå miljardärsdebatten. Själv är han nummer åtta bland världens allra rikaste.









Jeff Bezos, Amazon, 131 mdr $ Bill Gates, Microsoft, 96,5 mdr $ Warren Buffett, Berkshire Hathaway, 82,5 mdr $ Bernard Arnault, LVMH, 76 mdr $

Carlos Slim Helú, America Movil, 65 mdr $

Amancio Ortega, Inditex, 62,7 mdr $ Larry Ellison, Oracle, 62,6 mdr $

Mark Zuckerberg, Facebook, 62,3 mdr $ Michael Bloomberg, Bloomberg, 55,5 mdr $ Larry Page, Google, 50,8 mdr $

KÄLLA: FORBES

Den franske superekonomen Thomas Piketty lanserade nyligen sin nya bok ”Kapitalism och ideologi” där han med en fyrpunktsplan propagerar för hur världen ska bli mer rättvis genom att göra det omöjligt att vara miljardär.

Social oro, ökad brottslighet, segregation och populism till trots lyser dock det mesta av den typen av reaktioner och debatt med sin frånvaro här hemma i Sverige.

INTE MÅNGA ÖGONBRYN höjdes ens när årets mest uppseendeväckande nya svenska förmögenhetsansamling blottlades hos de nya riskkapitalrikingarna i stall EQT. Sedan intåget på börsen för Wallenbergsfärens riskkapitaljätte kan vi nämligen räkna in hela åtta nya miljardärer på ett bräde på Veckans Affärers lista.



Bland övriga stora förmögenhetsvinnare hittar vi Klarnagänget Sebastian Siemiatkowski, Victor Jacobsson och Niklas Adalberth, som fått se värderingen av fintechjätten de grundade tillsammans för bara fjorton år sedan skjuta i höjden ytterligare det senaste året. Men Klarnas uppvärdering gynnar inte bara grundarna utan drar också med sig ett gäng tunga medinvesterare upp på miljardärslistan, som Avitogrundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert samt Daniel Wellington-grundaren Filip Tysander.



Lågränteparadiset har också fortsatt att elda på fastighetsfesten och byggt vidare på fastighetsmagnaternas förmögenheter.





Bild: Rutger Arnhult tillhör vinnarna på den glödheta svenska fastighets-marknaden.



Fastighetsindex på börsen är upp ytterligare dryga 40 procent det senaste året. Bland de allra största fastighetsvinnarna hittar vi Sagax David Mindus samt Rutger Arnhult som ökat på sina respektive förmögenheter med 80 respektive 60 procent i spåren på det senaste årets husrally på börsen.



Stefan Persson och hela H&M-klanen har också tagit fin revansch efter fjolårets riktiga bottenkänning. Klädjättens aktie har återhämtat sig rejält på börsen.



Åt andra hållet har det gått för Spotifygänget Daniel Ek, Martin Lorentzon, Ludvig Strigeus och Felix Hagnö sedan luften gått ur musikstreamingjättens aktie det senaste året, med hela 30 procent mellan våra bägge avstämningsdagar.



Fortsatt generationsskifte i den absoluta toppen av listan är en annan trend som går igen även i år. I fjol var det Ikeagrundaren Ingvar Kamprads bortgång som innebar att makten och kontrollen över möbeljätten spreds ut över såväl sönerna som tjänstemän i den snåriga koncernstrukturen - och därmed också förmögenheten.



I somras gick den tidigare tvåan på listan, Hans Rausing, bort. Och vad som händer med arvet och kontrollen av hans förmögenhet är fortfarande oklart.

HELA LISTAN



1. Stefan Persson

178 MILJARDER

Ålder: 72 Bor: Stockholm Bolag: H&M



MED SIN DEL av årets rekordutdelning på över 16 miljarder kronor har han fortsatt att stödköpa aktier i klädjätten som hans pappa Erling grundade - hittills i år för 3 miljarder. Och tillsammans med hållbarhetsfokuset har det lönat sig. Aktien är efter flera års kräftgång i dag värd över 200 kronor mot 129 kronor i början av året och själv har han ökat sin förmögenhet från 115 miljarder förra året till 178 miljarder i år - en ökning på över 50 procent.

2. Melker Schörling

82 MDR KR

Ålder: 72 | Bor: Stockholm | Bolag: Securitas



INVESTMENTBOLAGET MED HANS namn köptes ut från börsen för ett par år sedan när hans hälsa började svikta. I år har bolaget sålt ut delar av i första hand Hexagon.

3. Frederik Paulsen

70 MDR KR

Ålder: 68 | Bor: Lausanne | Bolag: Ferring



HAN ÄR EN av Sveriges mest hemlighetsfulla miljardärer och ensam ägare till läkemedelsbolaget som grundades av hans föräldrar 1950. I dag är det ett av världens femtio största och placerat i Schweiz.





4.Antonia Ax:son Johnson

69 MDR KR

Ålder: 76 | Bor: Upplands Väsby | Bolag: Axel Johnson



SVERIGES RIKASTE KVINNA har bestämt sig för att gå i pension och lämnade styrelsen i Axfood tidigare i år. Hon sitter kvar i maktbolaget Axel Johnson och kan nu ägna mer tid åt Lövsta stuteri som hon miljöcertifierade redan 2001.

5.Jörn Rausing

68 MDR KR

Ålder: 59 | Bor: Surrey | Bolag: Tetra Laval

5.Kirsten Rausing

58 MDR KR

Ålder: 67 | Bor: Newmarket | Bolag: Tetra Laval

5.Finn Rausing

58 MDR KR

Ålder: 64 | Bor: Stockholm | Bolag: Tetra Laval



KIRSTEN ÄR ÄLDST av Gads tre barn och driver sedan fyrtio år stuteriet Lanwades Stud där hon föder upp runt åttio galopphästar årligen. Hon sägs vara den som stod fadern närmast och den som bestämmer när det gäller familjens affärer.



Finn är ordförande i Tetra Lavals revisionsutskott och utanför koncernen sitter han i styrelsen för EQT, Excillum och Swedeship Marine.



Jörn är ansvarig för Tetra Lavals fusions- och förvärvsverksamhet och sitter i styrelsen för Museum of London. Hans affärsintresse har gått i arv till sonen Magnus som nyligen investerat i den svenska Klarnautmanaren Zaver.

8. Bertil Hult

58 MDR KR

Ålder: 78 | Bor: Luzern | Bolag: EF



DYSLEKTIKERN SOM SKAPADE en global utbildnings- och språkresekoncern har gått i pension, men fick tidigare i år hederspris av tidningen Chef med motiveringen: ”Han var pojken som inte kunde lära sig läsa, men grundade ett utbildningsimperium.”

9. Fredrik Lundberg

42 MDR KR

Ålder: 68 | Bor: Djursholm | Bolag: Lundbergs



SVERIGES MEST KONSERVATIVA

och försiktiga miljardär fortsätter att sakta men säkert utöka sin förmögenhet. Alla de största innehaven i hans svällande aktieportfölj som Holmen, Hufvudstaden, Industrivärden och Indutrade har utvecklats starkt det senaste året. Det betyder att han blivit 6 miljarder rikare och nu tagit sig in på tio-i-topp-listan över Sveriges allra rikaste.

10. Dan Sten Olsson

36 MDR KR

Ålder: 72 | Bor: Göteborg | Bolag: Stenagruppen



ATT BORRA OLJA har inte varit någon succé hittills för den göteborgska redarfamiljen. Förlusten för Stena Drilling uppgick till 4 miljarder bara under 2018. Och i år hamnade brittiskflaggade fartyget Stena Impero mitt i en storpolitisk konflikt och konfiskerades av iranska styrkor. Men fastighetsbolaget som är ett av landets största går som tåget.

11. Ane Uggla

36 MDR KR

Ålder: 71 | Bor: Stockholm | Bolag: AP Möller Maersk



I DANMARK SES redarfamiljen som närapå kungligheter. Sonen Robert är tredje generationen i landets största företag som Maersk Mc-Kinney Møller byggde upp och som Ane Uggla tog över när hennes pappa dog.

12. Carl Bennet

30 MDR KR

Ålder: 68 | Bor: Västra Frölunda | Bolag: Carl Bennet AB-gruppen



I EN INTERVJU med VA tidigare i år delade han med sig av det bästa affärstips han fått: "Företag med bra resultat är ofta bättre än man tror och företag med dåliga sämre. Det har stämt när jag tittat på alla mina förvärv." Tipset fick han från Electrolux förre vd Anders Scharp.



13. Gustaf Douglas

28 MDR KR

Ålder: 81 | Bor: Åkersberga | Bolag: Latour/Wasatornet



I BÖRJAN AV maj tackade han av sin Latour-vd Jan Svensson som levererat en totalavkastning på 1 800 procent under sina femton år på posten. Och i slutet av samma månad visade han upp sitt frimärke ”Den gula treskillingen” på samlarmässan Stockholmia. Det är världens näst dyraste och har värderats till 2,1 miljoner euro.

14. Johan Eliasch

28 MDR KR

Ålder: 57 år Bor: London Bolag: Head



HAN ÄR INTE bara mannen bakom Heads populära carvingskida, han har räddat över en miljon hektar regnskog och varit rådgivare till den tidigare premiärministern Theresa May i brexitfrågan.

15. Torbjörn Törnqvist

25 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Genève Bolag: Gunvor Group



FÖR ETT ÅR sedan kom nyheten att Gunvor Group som första oljehandelsbolag skulle börja jobba efter FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Ett halvår senare avslöjade den schweiziska åklagarmyndigheten att bolaget sedan flera år tillbaka utreds för mutbrott i Kongo-Brazzaville. Häromåret avvecklade han alla sina ryska affärer.

16. Erik Selin

23 MDR KR

Ålder: 52 år Bor: Göteborg Bolag: Balder



HAR UNDER ÅRET fortsatt sin satsning på fintech och är numera största ägare i nischbanken Hoist Finance. Balder har köpt fastigheten som flera gånger utsetts till Stockholms fulaste hus - före detta Arkitekthögskolan. Privat har han skilt sig och synts nu med nya flickvännen Isabella Löwengrip.



17. Karl-Johan Persson

23 MDR KR

Ålder: 44 Bor: Stockholm Bolag: H&M



Bild: Charlotte Söderström

17. Charlotte Söderström

23 MDR KR

Ålder: 42 Bor: Djursholm Bolag: H&M

17. Tom Persson

23 MDR KR

Ålder: 34 Bor: Stockholm Bolag:H&M



STEFAN PERSSONS TRE barn äger 10 procent var i familjens maktbolag Ramsbury och har precis som pappa ökat sina förmögenheter rejält efter årets rekordutdelning och börsrally.



Äldste sonen Karl-Johan har varit vd i den svenska klädjätten i tio år nu. Charlotte har tillsammans med deras mamma Pamela Collett Persson stuteriet Arch i Båstad. Hon håller också i H&M-sponsringen av ryttarna Malin Baryard och Peder Fredricson. Tom gick liksom sin syster på teaterlinjen på Danderyds gymnasium och har i dag ett filmproduktionsbolag.

20. Martin Lorentzon

20 MDR KR

Ålder: 50 Bor: Stockholm Bolag: Spotify



BORÅSAREN STOD FÖR pengarna när Daniel Ek och han startade Spotify 2006. I en intervju i Göteborgs-Posten i år avslöjade han framgångsreceptet: "Satsa 3 procent på affärsidén och 97 procent på genomförandet. Många har liknande idéer, det är genomförandet som är det svåra."

21. Liselott Tham

17 MDR KR

Ålder: 70 Bor: Djursholm Bolag: H&M



STEFAN PERSSONS LILLASYSTER blev Sveriges näst mesta skattebetalare 2017 och bidrog med inte mindre än 297 649 232 kronor till statskassan.

22. Eric Douglas

17 MDR KR

Ålder: 51 Bor: Stockholm Bolag: Wasatornet/Latour

22. Carl Douglas

17 MDR KR

Ålder: 58 Bor: Åkersberga Bolag: Wasatornet/Latour



ERIC HAR JUST färdigställt Djursholms dyraste hus för uppskattningsvis en kvarts miljard. Ett gammalt rekord innehades länge av Fredrik Lundberg som byggde 1 592 kvadratmeter nytt på 1990-talet.



Carl sålde under året ut hela sitt innehav i Latour.

24. Erik Paulsson

17 MDR KR

Ålder: 77 Bor: Båstad Bolag: Peab



I ÅR FYLLER familjeföretaget som bröderna Erik och Mats lade grunden till när de i tonåren tog hand om renhållningen i Grevie sextio år. Själv lämnade han bolaget redan på 1990-talet och har på senare år också lämnat alla styrelseuppdrag.

25. Niklas Zennström

17 MDR KR

Ålder: 53 Bor: London Bolag: Skype/Atomico



SKYPEGRUNDAREN BILDADE VÄLGÖRENHETSORGANISATIONEN

Zennström Philantropies tillsammans med sin fru Catherine redan 2007. Att rädda Östersjön är ett av målen som har sitt ursprung i hans stora seglarintresse. Men i år tvingades han bryta ÅF Offshore Race, tidigare Gotland Runt, där han var skeppare på fyrtiofotaren Rán på grund av hårt väder.

26. Stefan Olsson

16 MDR KR

Ålder: 70 Bor: London Bolag: Stenagruppen



DAN STEN OLSSONS lillebror och arvinge till redarmiljonerna som är katolsk präst i London.

27. Rutger Arnhult

16 MDR KR

Ålder: 52 Bor: Lidingö Bolag: Klövern, M2-Gruppen



HAR UNDER ÅRET köpt upp Castellumaktier och är i dag störste ägare med nära 11 procent. Har också hamnat i samma bluffannonskampanj för bitcoin som bland andra Filip Hammar.



28. Markus Persson

15 MDR KR

Ålder: 40 Bor: Stockholm Bolag: Mojang



HAR TIDIGARE VITTNAT om nackdelarna med att bli mångmiljardär utan arbetsuppgifter efter att 2014 sålt sitt spelbolag till Microsoft: "Jag hänger med kändisar på Ibiza, men har aldrig känt mig mer isolerad." I våras portades han från "Minecrafts" tioårsfest, rapporterade Variety. Anledningen ska ha varit hans twittrande om bland annat transkvinnor och homosexuella.

29. Sten Åke Lindholm

15 MDR KR

Ålder: 78 Bor: Lausanne Bolag: Biltema



BILMEKANIKERN SOM TRÖTTNADE på de höga reservdelspriserna på 60-talet kunde i somras räkna in fjorton miljoner besökare i sina 140 nordiska varuhus. Målet är att dubbla antalet varuhus, i år öppnar man i Avesta, Falköping, Nässjö och Lidköping.



Bild: Daniel Ek, grundare Spotify.



30. Daniel Ek

14 MDR KR

Ålder: 36 Bor: Stockholm Bolag: Spotify



KURSEN STEG PÅ NASDAQ när nyheten att Michelle och Barack Obama tecknat avtal om att börja sända podcast på Spotify. En förmodligen lika stor seger för grundaren av musiktjänsten är att länsstyrelsen till slut gett honom tilllåtelse att riva Djursholmsvillan som han köpt för 65 miljoner.

31. Thomas Sandell

13 MDR KR

Ålder: 58 Bor: New York Bolag: Castlerigg



NÄR ANDRA UNGA svenskar drog till London eller Frankfurt på 1980-talet flyttade han till Paris som börsanalytiker och headhuntades till en chefspost på Delphi. Men ännu större möjligheter lockade snart på Wall Street. Toppjobb på Bear Stearns följdes av en lyckosam start av hedgefonden Castlerigg på det egna fondbolaget.

32. Katarina Martinson

13 MDR KR

Ålder: 38 Bor: Stockholm Bolag: Lundbergs

32. Louise Lindh

13 MDR KR

Ålder: 39 Bor: Stockholm Bolag: Lundbergs



FREDRIK LUNDBERGS DÖTTRAR tar över mer och mer i fastighetsimperiet som farfar skapade i Norrköping. I en intervju i Norrtelje Tidning avslöjade Louise att hon aldrig läser VA:s lista över Sveriges miljardärer: "Det finns så mycket andra värden att bottna i som människa och må bra."

34. Sven-Olof Johansson

12 MDR KR

Ålder: 74 Bor: Stockholm Bolag: Fast Partner



HAR I EN intervju för Realtid avslöjat att han bara varit anställd tre månader i hela sitt liv och att Sverige är ett bra land att vara entreprenör i: "Jag har alltid betalat full skatt, både på det som jag tjänat privat och bolaget gör inga skattedispositioner över huvud taget."

35. Madeleine Olsson-Eriksson

10 MDR KR

Ålder: 74 Bor: Göteborg Bolag: Stenagruppen



STORASYSTER TILL DAN (nr 10) och Stefan (nr 26) som aldrig blev tillfrågad om hon ville ta över familjebolaget. I stället blev hon läkare.

36. Rune Andersson

10 MDR KR

Ålder: 75 Bor: Sösdala Bolag: Mellby Gård



"DETALJHANDELN MÅSTE ANPASSA kostymen", sade han när Kappahl rasade efter sin rapport i somras. Sedan började han handla aktier billigt och Mellby Gård har i dag 91,5 procent i klädkedjan och planerar att avnotera bolaget.

37. Ian Lundin

10 MDR KR

Ålder: 59 Bor: Genève Bolag: Lundingruppen



UTREDNINGEN SOM TAGIT tio år och omfattar 56 000 sidor beräknas vara klar i december. Först därefter beslutar åklagaren om Ian Lundin och hans vd ska delgivas misstankar om grovt folkrättsbrott i Sudan kring millennieskiftet eller inte.

38. Peter Kamprad

9 MDR KR

Ålder: 55 Bor: Bryssel Bolag: Ikano

38. Jonas Kamprad

9 MDR KR

Ålder: 53 Bor: London Bolag: Ikano

38. Mathias Kamprad

9 MDR KR

Ålder: 50 Bor: London Bolag: Ikano



INGVAR KAMPRADS TRE söner har inte samma makt över den svenska möbeljätten som deras pappa hade. Tillsammans äger de dock finansbolagsgruppen Ikano.

41. Elisabeth Douglas

9 MDR KR

Ålder: 78 Bor: Åkersberga Bolag: Latour/Wasatornet



FAMILJENS ÄGARFÖRETAG WASATORNET är namngivet efter tornet som finns på Rydboholm där hon och maken

Gustaf Douglas (nr 13) bor.

42. David Mindus

9 MDR KR

Ålder: 47 år Bor: Stockholm Bolag: Sagax



"VI HAR INGA geografiska preferenser", sade han till Fastighetsvärlden efter att under hösten ha börjat köpa fastigheter i Madrid och Barcelona.

43. Lars Wingefors

8 MDR KR

Ålder: 42 Bor: Karlstad Bolag: THQ Nordic



HAN HAR KVAR sitt kontor vid Klarälven i Karlstad. Men han har köpt ett jetplan för att lättare kunna göra affärer och ta sig till dataspelsjättens huvudkontor i Wien, enligt DI Weekend. Förra året köpte han tyska konkurrenten Koch och fortsatte i år med Piranha Bytes.

44. Hans Wallenstam

8 MDR KR

Ålder: 58 Bor. Pixbo Bolag: Wallenstam



ÄR BEKYMRAD ÖVER bostadsbristen och har bytt spår från bostadsrätter till hyresrätter. I våras startade han en egen bostadskö i Göteborg och nu bygger han om ett bostadsområde i Haninge söder om Stockholm till kollektivlägenheter.



45. Fredrik Paulsson

8 MDR KR

Ålder: 47 Bor: Båstad Bolag: Peab



SONEN TILL PEABGRUNDAREN Mats Paulsson (nr 94) har tagit över i takt med att pappa trappat ned. I dag är det han som för familjeföretaget vidare.



Bild: Christer Gardell



46. Christer Gardell

7 MDR KR

Ålder: 58 Bor: Saltsjöbaden Bolag: Cevian



HANS TRE DÖTTRAR ska INTE ta över bolaget, enligt en intervju i SvD tidigare i år. Samtidigt avslöjade han att han inte bara spelar tennis för att hålla sig i trim, utan också varje år gör en total MR- undersökning för att upptäcka tidig cancer.

47. Karl-Johan Blank

7 MDR KR

Ålder: 56 år Bor: Skara Bolag: Jula



ARVTAGAREN TILL HEMMAFIXAREN Jula som det senaste året omsatte 7 miljarder och tjänade en halv. I år ger han all personal bonus - själv kunde han häromåret stoppa in 1 miljard i utdelning i sitt KJB Holding.

48. Eva Lundin

6 MDR KR

Ålder: 85 Bor: Genève Bolag: Lundingruppen

48. Lukas Lundin

6 MDR KR

Ålder: 61 Bor: Genève Bolag: Lundingruppen

48. Mona Hamilton

6 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Genève Bolag: Lundingruppen

48. Nico Mordasini

6 MDR KR

Ålder: 53 Bor: Genève Bolag: Lundingruppen



LUKAS ÄR ORDFÖRANDE i Lundin Mining som tidigare i år köpte den brasilianska koppar- och guldgruvan Chapada för 7,4 miljarder med DI-kommentaren "vi kan bli större än Boliden". Familjens ägarbolag Nemesia har köpt aktier i gruvbolaget i samma takt som börskursen följde kopparpriset nedåt.





Bild: Cristina Stenbeck

52. Cristina Stenbeck

6 MDR KR

Ålder: 42 Bor: Stockholm Bolag: Kinnevik



NÄR HON HOPPADE av styrelsen i Kinnevik i början av året slog det ned som en bomb. Samtidigt började hon ett nytt liv som frilansande riskkapitalist. Hittills har hon investerat i bland annat i elskoterbolaget Voi, blodanalysbolaget Werlabs och riskkapitalbolaget Backing Minds.

53. Jenny Lindén Urnes

6 MDR KR

Ålder: 48 Bor: Stockholm Bolag: Lindéngruppen



HAR KALLATS NÄRINGSLIVETS Garbo för att hon hållit en låg profil ända sedan hon tog över ett av Sveriges största familjeföretag när hennes pappa dog 2006. I dag är hon ordförande och hennes man Erik Urnes vice ordförande i Lindéngruppen.

54. Felix Hagnö

5 MDR KR

Ålder: 47 Bor: Djursholm Bolag: Spotify



STARTADE TRADEDOUBLER tillsammans med Martin Lorentzon (nr 20) och var en av de första investerarna i Spotify. Åkte i somras på en skattesmäll på 29 miljoner för utdelningar i sitt cypriotiska bolag.

55. Fredrik Wester

5 MDR KR

Ålder: 45 Bor: Stockholm Bolag: Paradox Interactive



I DEN NYUTKOMNA BOKEN "Sveriges nya miljardärer" skriver Breakitreportrarna Jon Mauno Pettersson och Erik Wisterberg om hur han som tolvåring berättade för sin mamma att han ville bli rik så att han kunde göra vad han ville. Hon svarade: "I Sverige går det inte att bli rik." Han bevisade att det gick - dessutom på pojkdrömmen datorspel.

56. Robert Weil

5 MDR KR

Ålder: 70 Bor: Stockholm Bolag: Proventus



HAN ANVÄNDER SIN förmögenhet som de rika gjorde förr: som kulturmecenat. Tidigare i höst invigdes den senaste stora satsningen - konsthallen Accelerator i ett ombyggt fysiklabb på Stockholms universitet. Tidigare har han startat bland annat konstmuseet Magasin 3 i Värtahamnen och Judiska teatern.

57. Sven Norfeldt

5 MDR KR

Ålder: 60 Bor: Göteborg Bolag: Dunross



HAN BÖRJADE MED femton Bolidenaktier 1977 och har kallats en av landets bästa aktieplacerare. I dag riktar han in sig på placeringar i "breakout nations" - stabila och reglerade utvecklingsländer som Filippinerna.

58. Sten Mörtstedt

5 MDR KR

Ålder: 79 Bor: Schweiz Bolag: CLS



CENTRAL LONDON SECURITIES är noterat på Londonbörsen och har en portfölj värd 16 miljarder kronor med fastigheter i England, Tyskland och Frankrike. Han blev en av de första svenska fastighetsmiljardärerna med sitt bolag Citadellet innan det kraschade på 1980-talet.

59. Gunnar Dellner

5 MDR KR

Ålder: 70 Bor: Belgien Bolag: Dellner Couplers



I APRIL I år vann EQT budstriden om hans familjebolag i Vika i Dalarna och köpte det för 7,5 miljarder. Själv hade han köpt det från sin pappa för 1 krona 1985. Verkstadsbolaget som grundades 1941 har de flesta stora tågtillverkarna som kunder.

60. Victor Jacobsson

4,8 MDR KR

Ålder: 37 Bor: Stockholm Bolag: Klarna



DEN MEST ANONYMA Klarnagrundaren har på senare tid investerat i försäkringsappen Hedvig tillsammans med bland andra Karl-Johan Persson (nr 17) och Sven Hagströmer (nr 67).



61. Conni Jonsson

4,8 MDR KR

Ålder: 59 Bor: Stockholm Bolag: EQT



GRUNDADE EQT 1994 och gjorde största klippet av alla delägarna vid den succéartade börsintroduktionen den 24 september. Sedan förra årets miljardärslista har han tredubblat sin förmögenhet från 1,6 till 4,8 miljarder.

62. Sebastian Siemiatkowski

4,3 MDR KR

Ålder: 37 Bor: Stockholm Bolag: Klarna



DEN ENDE AV de tre Klarnagrundaren som är kvar i betalbolaget. Avslöjade nyligen i en intervju i Breakit att de 2 500 anställda organiserats i 200 startupteam - allt för att inte riskera att utvecklas till ett trögrörligt storbolag.

63. Rolf Lundström

4,0 MDR KR

Ålder: 82 Bor: Mölndal Bolag: Provobis Holding



CHERRYFÖRETAGENS GRUNDARE OCH Göteborgs egen kasinokung investerar i det han själv kallar "fritidsrelaterade bolag". Han är bland annat en av de största ägarna i Scandic Hotels.

64. Jakob Porsér

4,0 MDR KR

Ålder: 41 Bor: Danderyd Bolag: Mojang



SKAPADE DATASPELSSUCCÉN "MINECRAFT" tillsammans med Markus Persson (nr 28). Har lagt en hel del av pengarna han fick när de sålde till Microsoft 2014 på att förvandla Luleå Hockey från en klubb i kris till ett topplag i SHL.

65. Dan Olofsson

4,0 MDR KR

Ålder: 69 Bor: Malmö Bolag: Epsilon, Sigma



BLEV ÅRETS TILLVÄXTENTREPRENÖR 2019 i hemstaden Malmö med motiveringen "har skapat stora värden, inte bara för sig själv utan också för andra".

66. Christer Brandberg

4,0 MDR KR

Ålder: 77 Bor: Stjärnhov Bolag: Axis

Sålde nätverkskamerabolaget Axis till Canon 2015 och driver i dag Gullspång Invest tillsammans med sina söner.

67. Sven Hagströmer

4,0 MDR KR

Ålder: 75 Bor: Stockholm Bolag: Creades



NUMERA STORÄGARE I Avanza som rusade efter den senaste rapporten och gav honom 134 miljoner privat och lika mycket till Creades.

68. Staffan Salén

4,0 MDR KR

Ålder: 52 Bor: Djursholm Bolag: Salénia



ORDFÖRANDE OCH STORÄGARE i Sagax som nyligen sålde aktier för 7 miljoner i fastighetsbolaget. Redarfamiljens investerarproffs som driver bolaget Salénia tillsammans med brodern Erik.

69. Mikael Ståhl

3,8 MDR KR

Ålder: 63 Bor: Kimstad Bolag: Henry Ståhl Fastigheter



PLANERNA PÅ ATT förvandla Yllefabriken mitt i Motala ström till konstmuseet Ståhl Collection har pågått i flera år. Familjeföretaget har byggt stora delar av det moderna Norrköping och själv har han en stor konstsamling som han vill visa för publik.

70. Erik Penser

3,7 MDR KR

Ålder: 77 Bor: Oxfordshire Bolag: Erik Penser



"VI UTVECKLAR FÖRMÖGENHETER" är mottot för bolaget. Och det är onekligen något han behärskar - på 2018 års miljardärslista var han god för 2,9 miljarder.

71. Gerard de Geer

3,7 MDR KR

Ålder: 72 Bor: Thailand Bolag: Brunswick

71. Martin Andersson

3,7 MDR KR

Ålder: 52 Bor: London Bolag: Brunswick



SÅLDE DEN RYSKA INVESTMENTBANKEN till schweiziska UBS och är i dag fastighetsinvesterare i Brunswick Real Estate.

73. Gerald Engström

3,6 MDR KR

Ålder: 71 Bor: Skinnskatteberg Bolag: Systemair



STORÄGARE I SAS som blivit rik på sitt ventilationsbolag. Driver Färna Herrgård Konferens & Spa med sin hustru.

74. Thomas von Koch

3,5 MDR KR

Ålder: 53 Bor: Lidingö Bolag: EQT



GRUNDADE EQT TILLSAMMANS med Conni Jonsson (nr 61). Är känd för att vara den förste riskkapitalisten på firman som tog föräldraledigt. Avgick som vd vid årsskiftet för att slippa börsintroduktionen som gav honom en rejäl slant.







Bild: Margareta Wallenius-Kleberg

75. Margareta Wallenius-Kleberg

3,5 MDR KR

Ålder: 82 Bor: Ekerö Bolag: Walleniusrederierna



HUVUDÄGARE I KONCERNEN där sonen Johan Kleberg (nr 156) är vd. Själv syns hon betydligt mer i travtidningar än i ekonomispalterna.

76. Santhe Dahl

3,5 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Växjö Bolag: Vida



SÅLDE 70 PROCENT av sitt sågverksbolag till kanadensiska Canfor för ett år sedan. I år räddade han Växjö DFF kvar i damallsvenskan genom att ordna elitlicensen. Till Smålandsposten säger han att han aldrig sett en enda match med laget utan att det är en jämställdhetsfråga.

77. Sebastian Knutsson

3,3 MDR KR

Ålder: 50 Bor: Stockholm Bolag: King.com



GRUNDAREN JOBBAR KVAR på dataspelsjätten bakom "Candy crush saga" och hade Sveriges högst taxerade inkomst 2017 på 171,5 miljoner kronor. Det motsvarar en månadslön på 14,3 miljoner.





Bild: Mats Qviberg



78. Mats Qviberg

3,3 MDR KR

Ålder: 66 Bor: Lidingö Bolag: Öresund

Hans portföljbolag har haft det tufft på börsen samtidigt som ekonomijournalisten Carolina Neuraths roman "Fartblinda" som inspirerats av HQ-kraschen sänts som tv-serie.

79. Eva Hamrén-Larsson

3,2 MDR KR

Ålder: 66 Bor: London Bolag: Lundbergföretagen

Fredrik Lundbergs (nr 9) syster bor i London.

80. Filip Engelbert

3,2 MDR KR

Ålder: 49 Bor: Lidingö Bolag: Avito

80. Jonas Nordlander

3,2 MDR KR

Ålder: 46 Bor: Stockholm Bolag: Avito

Sålde resten av sin ryska Blocketkopia till sydafrikanska medie- och e-handelsjätten Nasper tidigare i år och dubblerade sina förmögenheter.

82. Johan Claesson

3,1 MDR KR

Ålder: 68 Bor: Kalmar Bolag: CA-koncernen

82. Lars-Magnus Claesson

3,1 MDR KR

Ålder: 70 Bor: Crans-Montana Bolag: CA-koncernen

Deras farfar startade fastighetsbolaget i Kalmar för 107 år sedan. Har gått in i bland annat vindkraftsbolaget Arise där de haft problem med styrelseordföranden

Joachim Gahms som uteslutits ur KD på grund av uttalanden på sociala medier.

84. Gert-Erik Lindquist

3,0 MDR KR

Ålder: 68 Bor: Markaryd Bolag: Nibe

Ett lyckat exempel på den gamla hederliga pilotskolan - en vd som blivit rik på aktierna i det småländska värmepumpsbolaget där han varit vd sedan 1988.

85. Jens von Bahr

3,0 MDR KR

Ålder: 48 Bor: Stockholm Bolag: Evolution Gaming

85. Fredrik Österberg

3,0 MDR KR

Ålder: 48. Bor. Djursholm Bolag: Evolution Gaming



"JAG VAR NOG bara sju när jag insåg att det var intressant att ha pengar", sade Jens i en intervju i Veckans Affärer häromåret. Båda grundarna till kasinoplattformsbolaget har sina aktier i det gemensamma bolaget Österbahr Ventures.

87. Björn Savén

3,0 MDR KR

Ålder: 69 Bor: Danderyd Bolag: IK



I ÅR KAN han fira trettioårsjubileum - Industri Kapital var Sveriges första riskkapitalbolag när han och Harald Mix drog i gång bolaget 1989.

88. Patrik Brummer

3,0 MDR KR

Ålder: 70 Bor: Stockholm Bolag: Brummer & Partners



HEDGEFONDSVETERANEN HAR LAGT ned 100 miljoner på trendkrogen Fäviken i ödemarken på baksidan av Åreskutan, enligt Affärsvärlden. Den 14 december i år serveras den sista måltiden - siffrorna har varit röda i mer än tio år.

89. Bicky Chakraborty

3,0 MDR KR

Ålder: 76 Bor: Stockholm Bolag: Elite Hotels



HAR BYGGT UPP kedjan med trettio hotell från lyxiga Savoy i Malmö till betydligt enklare Bishop Arms i Kiruna. Vann Nordic Business Travel Awards 2019 som affärsresenärernas favorit.

90. Laurent Leksell

3,0 MDR KR

Ålder: 66 Bor: Stockholm Bolag: Elekta



HAR BÖRJAT SKOLA in dottern Caroline Leksell Cooke i strålknivsbolaget som han och hans pappa startade.

91. Lennart Blecher

3,0 MDR KR

Ålder: 66 Bor: Schweiz Bolag: EQT



ÄNNU EN PARTNER som blivit rik på höstens börsintroduktion av EQT. Hans titel är head of real assets och han är stationerad i Zürich.

92. Stina Von Der Esch

2,8 MDR KR

Ålder: 54 Bor: Västerljung Bolag: Fenix Outdoor



FJÄLLRÄVEN OCH SKOGSMULLARNAS favoritryggäck Kånken som har fått en global hajp ingår i outdoorbolaget som hennes pappa startade.

93. Sophie Stenbeck

2,8 MDR KR

Ålder: 38 Bor: Los Angeles Bolag: Kinnevik

93. Hugo Stenbeck

2,8 MDR KR

Ålder: 39 Bor: New York Bolag: Kinnevik



CRISTINA STENBECKS (NR 52) lillasyster Sophie satsar på digital hälsa, medier och e-handel i riskkapitalbolaget Max Ventures som deras avlidne bror startade 2013.

Hugo tog förra året plats i Kinneviks valberedning, efter att tidigare hållit sig undan familjeaffärerna.

95. Hans Kristian Rausing

2,8 MDR KR

Ålder: 56 Bor: Chelsea Bolag: Laval

95. Sigrid Rausing

2,8 MDR KR

Ålder: 57 Bor: London Bolag: Tetra Laval



HANS KRISTIAN SKÄNKER tillsammans med sin nya fru, konstexperten

Julia Delves Broughton, pengar till bland annat Action on Addiction. Paret bor i den exklusiva stadsdelen Chelsea i ett hus som köptes av den ryske oligarken och miljardären Roman Abramovitj för 380 miljoner kronor.



Storasyster Sigrid är antropolog och äger det brittiska bokförlaget Granta och tidskriften med samma namn. I sin stiftelse stöder hon arbete för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, miljövård och social och ekonomisk utveckling. Hon sitter också i styrelsen för Human Rights Watch.

97. Anders Bodin

2,8 MDR KR

Ålder: 72 Bor: Stockholm Bolag: Anders Bodin Förvaltning



LÅNGSIKTIG FASTIGHETSÄGARE i ett privatägt bolag som hans pappa grundade när han kom från Ådalen till Stockholm för att jobba som marmorläggare på 1930-talet.



98. Caspar Callerström

2,8 MDR KR

Ålder: 46 Bor: Stockholm Bolag: EQT

98. Harry Klagsbrun

2,8 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Stockholm Bolag: EQT



CASPAR BÖRJADE PÅ EQT redan under sin studietid på Handels medan Harry varit på Handelsbanken och Alfred Berg. Nu tillhör de skaran av EQT-partner som efter börsintroduktionen kvalat in på miljardärslistan.

100. Martin Gren

2,7 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Malmö Bolag: Axis



GRENSPECIALISTEN HETER INVESTMENTBOLAGET han startade långt innan han och Christer Brandberg (nr 66) sålde Axis till Canon och blev mångmiljardärer. Där finns ett antal långsiktiga poster i bolag som Proact, Multiq, Generic och Trianon.

101. Fredrik Rapp

2,7 MDR KR

Ålder: 47 Bor: Lidingö Bolag: Pomonagruppen



INVESTMENTBOLAGET SOM GRUNDADES av hans pappa 1986 riktar in sig på familjeägda bolag med generationsskiften - precis som de själva.

102. Per Josefsson

2,7 MDR KR

Ålder: 60 Bor: Stockholm Bolag: Brummer & Partners

102. Peter Thelin

2,7 MDR KR

Ålder: 63 Bor: Stockholm Bolag: Brummer & Partners



VAR MED OCH drog i gång hedgefondsfirman när de jobbade på Alfred Berg på 90-talet. Tidigare i höst gick deras och många andras plantskola i graven.

104. Per Franzén

2,7 MDR KR

Ålder: 43 Bor: Stockholm Bolag: EQT

104. Fredrik Åtting

2,6 MDR KR

Ålder: 51 Bor: Müchen Bolag: EQT



YTTERLIGARE TVÅ PARTNER som blivit rika på börsnoteringen av Investors investeringsfirma. Fredrik Åtting var en av de ursprungliga grundarna 1994.

106. Gösta Welandson

2,6 MDR KR

Ålder: 82 Bor: Smålandsstenar Bolag: Weland Värdepapper & Weland Holding



HAN HAR KALLATS Smålandsstenars Ingvar Kamprad och har gjort global succé med medicinska Welocklämman som han tog fram när hans bror var sjuk i cancer.

107. Karl Hedin

2,5 MDR KR

Ålder: 70 Bor: Smedjebacken Bolag: AB Karl Hedin



FARFAR - SOM OCKSÅ hette Karl - började bygga upp familjefirman i början av förra seklet. I dag är den en av Sveriges största privata skogsägare och har en trähandelskoncern med över tusen anställda.

108. Bengt Ågerup

2,4 MDR KR

Ålder: 76 Bor: Genève Bolag: Q-med



GRUNDARE AV MEDICINTEKNIKBOLAGET bakom hyaluronsyran som dämpar allt från rynkor till artros och inkontinens. Sålde bolaget 2011 och dras fortfarande med en skattetvist från försäljningen.

109. Robert af Jochnick

2,4 MDR KR

Ålder: 79 Bor: Djursholm Bolag: Oriflame



GRUNDADE SKÖNHETSIMPERIET TILLSAMMANS med sin bror Jonas för mer än femtio år sedan. I dag har de ett nätverk av tre miljoner hemsäljare i över sextio länder.

110. Lisbet Rausing

2,4 MDR KR

Ålder: 59 Bor: London Bolag: Arctic Group



DOKTOR I VETENSKAPSHISTORIA som donerat till professurer i sitt ämne vid flera olika universitet, alla uppkallade efter pappa Hans Rausing. Före den brittiska folkomröstningen skänkte hon pengar till bremainsidan som ville att landet skulle stanna kvar i EU.

111. Rikard Svensson

2,4 MDR KR

Ålder: 47 Bor: Västerås Bolag: Arvid Svensson Invest

111. Fredrik Svensson

2,4 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Västerås Bolag: Arvid Svensson Invest



FAMILJEBOLAGET MED RÖTTERNA som en underleverantör till Asea i Västerås i början av förra seklet har sedan kusinerna tog över riktat in sig på fastighetsutveckling i Mälardalen.

113. Nils-Olov Jönsson

2,4 MDR KR

Ålder: 85 Bor: Hovås Bolag: Vätterledens Invest



HANS INDUSTRIKONGLOMERAT HAR haft en årlig genomsnittlig tillväxt på eget kapital på 32 procent sedan starten 1969.





Bild: Max Martin

114. Max Martin

2,4 MDR KR

Ålder: 48 Bor: Los Angeles/Stockholm Gör: Låtskrivare



ARIANA GRANDE OCH Katy Perry är de senaste sångstjärnorna som jobbar med den svenske kungen av pop. När han började för över 25 år sedan var det Ace of Base och Backstreet Boys som gällde.

115. Filip Tysander

2,4 MDR KR

Ålder: 34 Bor: Stockholm Bolag: Daniel Wellington



FÖR FÖRSTA GÅNGEN sedan starten 2011 har försäljningen backat i hans hajpade klockbolag. Det gör däremot inte hans andel - 2018 tog han tog ut 220 miljoner varav 124 gått bort i skatt, enligt DI Digital.



116. Patrik Hannell

2,3 MDR KR

Ålder: 54 Bor: Falkenberg Bolag: Hannells Holding



FAMILJEN LÄMNADE ÖRNSKÖLDSVIK där hans farfar Gösta var surströmmingskung för västkustens fiskmetropol Falkenberg när han var tre år. Verksamheten med bland annat den välkända runda surströmmingsburken Röda Ulven såldes för tio år sedan.

117. Agneta Wallenstam

2,3 MDR KR

Ålder: 67 Bor: Lerum Bolag: Wallenstam



SYSTER TILL HANS Wallenstam (nr 44) och pastor i Equmeniakyrkan i Göteborg.

118. Jan Ståhlberg

2,3 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Stockholm Bolag: EQT



EN AV GRUNDARNA av EQT som lämnat och nu är med och sätter upp en mångmiljardfond som ska investera i onoterade bolag som stöder FN:s hållbarhetsmål.

119. Torbjörn Bäck

2,2 MDR KR

Ålder: 55 Bor: Kalv Bolag: Gekås

119. Thomas Karlsson

2,2 MDR KR

Ålder: 54 Bor: Ullared Bolag: Gekås



LÅGPRISPARADISETS KUNDER HAR inte drabbats av köpskam - tvärtom. Lördagen den 19 oktober i år slog de nytt kassarekord och handlade för 40,5 miljoner kronor. En månad tidigare hade varuhuset utökats med 900 kvadratmeter.

121. Inge Thulin

2,1 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Malmö Bolag: 3M



LÄMNADE FÖRRA ÅRET amerikanska konglomeratet där han varit i fyrtio år. En av få tjänstemannamiljardärer på listan.

122. Erik Ryd

2,1 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Hongkong Bolag: Hop Lun



HANS ASIATISKA UNDERKLÄDESFIRMA konkurrerar med både H&M och Victoria's Secret men är okänd här hemma.





Bild: Harald Mix

123. Harald Mix

2,1 MDR KR

Ålder: 59 Bor: Stockholm Bolag: Altor



HAR VARIT MED och grundat inte ett utan två riskkapitalbolag: Industrikapital 1993 och Altor tio år senare. Altor är storägare i gymkedjan Sats som nu är på väg mot börsen och har tillsammans med Petter Stordalen nyligen köpt Ving.

124. Ulf Eklöf

2 MDR KR

Ålder: 67 Bor: Norrköping Bolag: Stadium



PRYADE I EN sportaffär i Norrköping som han och hans bror Bo tog över när den skulle läggas ned flera år senare. Tillsammans har de byggt upp Nordens största sportvaruhus.

125. Lars Andersson

2 MDR KR

Ålder: 73 Bor: Lidköping Bolag: Kvalitena



STORÄGARE I SONEN Mikael Anderssons fastighetsinriktade investmentbolag.

126. Anders Berntsson

2 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Göteborg Bolag: Wallenstam



WALLENSTAMS TIDIGARE VICE vd som liksom familjen Wallenstam blivit riktigt rik på sina aktier.

127. Jan Bengtsson

2 MDR KR

Ålder: 47 Bor: Danderyd Bolag: H&M

127. Nils Tham

2 MDR KR

Ålder: 34 Bor: Stockholm Bolag: H&M

127 Carl Tham

2 MDR

Ålder: 40 Bor: Stockholm Bolag: H&M

127. Lina Tham von Heidenstam

2 MDR KR

Ålder: 43 Bor: Djursholm Bolag: H&M

JAN OCH HANS tvillingbror Stefan (nr 190) har drivit investmentbolaget Ekstranda. Deras kusiner Nils, Carl och Lina har Tham Invest.

131. Niklas Adalberth

2,0 MDR KR

Ålder: 37 Bor: Stockholm Bolag: Klarna



HAR NYLIGEN LAGT in ytterligare 330 miljoner i Norrsken, stiftelsen han grundat som ska stödja bolag som har en positiv inverkan på samhället. Hans totala investering uppgår till 1 miljard, enligt DI Digital.

132. Olof Hallrup

2 MDR KR

Ålder: 61 Bor: Växjö Bolag: Fortnox



HAN HAR KALLAT bolaget som han är störste ägare i för redovisningens Ikea. Kursen har rusat 1 000 procent de senaste åren och 150 procent i år. Intresset är stort för molnbaserade affärssystem för småbolag.

133. Stefan Glevén

2,0 MDR KR

Ålder: 44 Bor: Nacka Bolag: EQT



EN AV SJUTTON delägare som blivit miljardär efter börsintroduktionen.

134. Ludvig Strigeus

1,9 MDR KR

Ålder: 38 Bor: Göteborg Bolag: Spotify



STJÄRNPROGRAMMERAREN BAKOM FILDELNINGSTJÄNSTEN Utorrent som Spotify byggde sin musiktjänst på kom in tidigt i bolaget med en ägarandel på 5 procent.



135. Per Sandberg

1,9 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Bjärred Bolag: Sandberg Development



BLEV MILJARDÄR ÖVER en natt när han portföljbolag läkemedelsbolaget Camurus börsintroducerades för ett par år sedan.

136. Robert Andreen

1,9 MDR KR

Ålder: 76 Bor: Stockholm Bolag: Nordic Capital



UPPTAXERADES TIDIGARE I år med en halv miljard för utdelningar under 2014 och 2015 då han bodde i Storbritannien. Han har anlitat fem advokater från Mannheimer Swartling för att företräda honom, enligt DI.

137. Carl Manneh

1,9 MDR KR

Ålder: 42 Bor: Stockholm Bolag: Mojang



EN AV 41 näringslivsföreträdare som uppmanade politikerna att inte samarbeta med Sverigedemokraterna på DN Debatt nyligen.

138. Lars Lannfelt

1,9 MDR KR

Ålder: 70 Bor: Stockholm Bolag: Bioarctic



GERIATRIKPROFESSOR SOM ÄGNAT tjugo år åt demensforskning och fått fram en antikropp mot tidig alzheimer. Aktien rusade när en konkurrent nyligen meddelade att de är på väg mot läkemedelsgodkännande.

139. Patrick Söderlund

1,9 MDR KR

Ålder: 46 Bor: Stockholm Bolag: Electronic Arts



SPELVETERANEN FRÅN SVENSKA Dice och amerikanska EA har startat Embark Studios tillsammans med japanska Nexon. De ska inte bara utveckla nya spel utan också en egen spelmotor.

140. Åke Bonnier

1,9 MDR KR

Ålder: 61 Bor: Skara Bolag: Bonnier

140. Pontus Bonnier

1,8 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Stockholm Bolag: Bonnier



BONNIERBRÖDERNA HAR DE STÖRSTA andelarna i familjefirman som har omkring hundra aktieägare.

142. Joakim Alm

1,8 MDR KR

Ålder: 58 Bor: Stockholm Bolag: Alm Equity



FASTIGHETSUTVECKLARE SOM BYGGT ett omdiskuterat hotell tillsammans med Björn Ulvaeus (nr 163) på Slottsholmen i Västervik. Nu börjar nästa fas: ett flytande annex på pontoner.

143. Magnus Nilsson

1,8 MDR KR

Ålder: 64 Bor: Stockholm Bolag: Izettle



SÅLDE MOBILBETALNINGSBOLAGET HAN startat tillsammans med Jacob de Geer (nr 164) till amerikanska Paypal förra året.

144. Fredrik Palmstierna

1,8 MDR KR

Ålder: 73 Bor: Stockholm Bolag: Latour



FRIHERRE SOM FÖLJT greven Gustaf Douglas (nr 13) genom åren. En av de större investerarna i Izettle ovan.

145. Erik Stenberg

1,8 MDR KR

Ålder: 56 Bor: Karlstad Bolag: THQ Nordic



EKONOMICHEF OCH STYRELSELEDAMOT i Lars Wingefors (nr 43) nya spelbolag Embracer Group som kunde casha in när THQ såldes.





Bild: Peter Carlsson

146. Peter Carlsson

1,8 MDR KR

Ålder: 49 Bor: Stockholm Bolag: Northvolt



DEN FÖRRE TESLACHEFEN stängde den största svenska finansieringsrundan någonsin på 16 miljarder tidigare i år. Två batterifabriker har redan börjat byggas i Västerås och Skellefteå och bland investerarna finns de flesta stora biljättarna som BMW och Volkswagen - men inte Volvo.

147. Clas Nicolin

1,8 MDR KR

Ålder: 71 Bor: Stockhoplm Bolag: Dellner Couplers



ÄGDE 25 PROCENT av aktierna i tågkopplingsbolaget som han och Gunnar Dellner (nr 59) sålde till EQT tidigare i år.

148. Bo Göransson

1,7 MDR KR

Ålder: 81 Bor: London Bolag: Intrum Justitia



FADERN SVEN GÖRANSSON lade grunden till inkassojätten i Jönköping redan på 1920-talet. När han tog över 1971 startade en global expansion. År 2006 sålde han de sista aktierna.

149. Leif Gustavsson

1,7 MDR KR

Ålder: 74 Bor: Markaryd Bolag: Nibe



EKONOMIDIREKTÖREN SOM LIKSOM styrelseordföranden Bengt Hjelm (nr 160) blivit rik på det småländska värmepumpsbolaget.





Bild: Benny Andersson

150. Benny Andersson

1,7 MDR KR

Ålder: 72 Bor: Stockholm Bolag: Abba



DEN UTLOVADE TURNÉN med Abbaavatarer blir inte av, meddelade han i somras. Men pengarna fortsätter att ticka in på hans och Björn Ulvaeus (nr 163) Londonbaserade bolag Littlestar. Där ligger rättigheterna till musikalen "Mamma Mia" som hittills setts av 65 miljoner i 440 städer.



151. Karl Perlhagen

1,7 MDR KR

Ålder: 49 Bor: Djursholm Bolag: Volati



GRUNDADE INDUSTRINVESTBOLAGET 2003 tillsammans med Patrik Wahlén. Toppar bolagets interna kraftkarlstävling med tolv Vasalopp, nio Lidingölopp, två Svenska klassiker, fem maraton och ett Tjurruset.

152. Henric Wiman

1,7 MDR KR

Ålder: 72 Bor: Bromma Bolag: Wallenstam



KLÄTTRAR STADIGT I listan med sitt innehav i fastighetsbolaget Wallenstam.

153. Lars Markgren

1,6 MDR KR

Ålder: 56 Bor: Stocksund Bolag: King.com



EN AV DE fem grundarna som sålde dataspelsbolaget till amerikanska Activision Blizzard för hisnande 50 miljarder. I dag aktiv i deras gemensamma investmentbolag Sweet Capital.

154. Pär Sandå

1,6 MDR KR

Ålder: 54 Bor: Fort Lauderdale Bolag: Pan Capital



DEN SVENSKA TRADINGFIRMAN var tidig med robothandel och gjorde enorma vinster. I dag har han en exklusiv resort i Florida och en personlig Wikipediasida, inte på svenska utan på engelska.

155. Dag Landvik

1,6 MDR KR

Ålder: 76 Bor: Saltsjö-Boo Bolag: Fagerdala



TEMPURMADRASSMILJARDÄREN HAR TAGIT marinteknikdelen av Fagerdala vidare till nya investmentbolaget Deepwater Windenergy.

156. Annika Bootsman Kleberg

1,5 MDR KR

Ålder: 54 Bor: Ekerö Bolag: Walleniusrederierna

156. Jonas Kleberg

1,5 MDR KR

Ålder: 56 Bor: Stockholm Bolag: Walleniusrederierna



REDERIER ÄR INGEN bra business för tillfället. Margareta Wallenius-Klebergs (nr 75) barn har sett förmögenheten sjunka från 2,2 miljarder förra året.

158. Peter Lindell

1,5 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Stockholm Bolag: Lerit Förvaltning



FINANSMAN SOM GJORDE sitt första klipp när Unibet börsintroducerades 2004.

159. Anders Ström

1,5 MDR KR

Ålder: 48 Bor: London Bolag: Unibet



UNIBETGRUNDAREN BLEV SPELFANTAST redan som barn när han följde med sin pappa på travet. I dag är hans stall Courant ett av landets största och han köper hellre treåringar för en miljon än bilar.

160. Bengt Hjelm

1,5 MDR KR

Ålder: 76 Bor: Höllviken Bolag: Nibe



TIDIGARE STYRELSEORDFÖRANDE SOM har 4 procent av aktierna i värmepumpsbolaget.

161. Lovisa Hamrin

1,5 MDR KR

Ålder: 46 Bor: Husqvarna Bolag: Herenco



VD SOM I år blivit arbetande styrelseordförande i familjeföretaget. I koncernen ingår Hallmedia som gett ut tidningar i fyra generationer och som inte är någon lysande affär. Det är däremot innehaven i plasttillverkaren Nolato och balkongbolaget Balco.

162. Anders Forsgren

1,5 MDR KR

Ålder: 67 Bor: Enebyberg Bolag: Rusta



GRUNDADE LÅGPRISVARUHUSET TILLSAMMANS med Bengt-Olof Forssell som avled 68 år gammal tidigare i år.





Bild: Björn Ulvaeus

163. Björn Ulvaeus

1,5 MDR KR

Ålder: 74 Bor: Djursholm Bolag: Abba



"NI ÅKER INTE till Stockholm för att roa er", konstaterade han och bygger nu om Göteborgskrogen Rondo för att sätta upp sin musikal "Mamma Mia" tillsammans med Benny Andersson (nr 150) nästa höst. Musikrättigheterna har han lagt i bolaget Kopparnäset.

164. Jacob de Geer

1,5 MDR KR

Ålder: 44 Bor: Upplands Väsby Bolag: Izettle



SÅLDE MOBILBETALNINGSBOLAGET TILL amerikanska Paypal för 19 miljarder kronor förra året. Affärsidén stod hans dåvarande fru Nicole för som tyckte det var onödigt krångligt att få betalt när hon sålde läsglasögon på mässor.

165. Magnus Olsson

1,5 MDR KR

Ålder: 37 Bor: Förenade Arabemiraten Bolag: Careem



HAN STARTADE IT-KONSULTBOLAGET Olsson Solutions när han var femton och fick en hjärnblödning när han jobbade som McKinseykonsult i Mellanöstern. Han hoppade av och startade en lokal Uberkonkurrent tillsammans med en McKinseykollega som i våras såldes till Uber för 29 miljarder.

166. Thomas Eldered

1,4 MDR KR

Ålder: 59 Bor: Västerhaninge Bolag: Recipharm



HANS KONTRAKTSTILLVERKANDE LÄKEMEDELSFÖRETAG där han är både grundare och vd startade i Pharmacias nedlagda tablettfabrik i Årsta 1995. En av börsens stora utdelningsbolag.167. Fabienne Gustafsson

1,4 MDR KR

Ålder: 45 Bor: Djursholm Bolag: JCE-gruppen

167. Hampus Ericsson

1,4 MDR KR

Ålder: 47 Bor: Kungsbacka Bolag: JCE-gruppen



AVLIDNE CHRISTER ERICSSONS bägge barn sitter i styrelsen för investmentbolaget som han grundade 1971, då i offshorebranschen och med namnet Consafe.

169. Sven Philip-Sörensen

1,4 MDR KR

Ålder: 77 Bor: Gloucestershire Bolag: Securitas



SECURITASARVTAGAREN FICK EN toast på Stockholmskrogen Pontus in the greenhouse uppkallad efter sig en gång i tiden: rosta en skiva brioche, lägg på en skiva oxmärg, toppa med rysk kaviar. Pris? 999 kronor.





Bild: Carl-Henric Svanberg

170. Carl-Henric Svanberg

1,4 MDR KR

Ålder: 68 Bor: Stockholm Bolag: Volvo/BP



I VINTRAS FLYTTADE miljardären och näringslivsprofilen Carl-Henric Svanberg hem till Sverige från Schweiz. Han bosatte sig i sitt topprenoverade och exklusiva townhouse, som 2016 när han köpte det var Sveriges dyraste hus, i centrala Stockholm. Enligt Expressen har renoverngen kostat uppemot 50 miljoner.





Bild: Zlatan Ibrahimovic



171. Zlatan Ibrahimovic

1,4 MDR KR

Ålder: 38 Bor: Los Angeles Gör: Fotbollsproffs



I SKRIVANDE STUND är frågorna många kring fotbollslegendarens framtid. Flera Serie A-klubbar sägs vilja plocka in svensken i vinter, bland dem Milan och Napoli. Klart är i alla fall att hans kontrakt med Los Angeles Galaxy går ut i december och att han har fått sin staty rest på hemmaplan i Malmö.

172. Håkan Roos

1,4 MDR KR

Ålder: 65 Bor: Stockholm Bolag: Izettle

EN AV de tidiga investerarna i betalbolaget. När Izettle såldes till amerikanska Paypal våren 2018 för 19 miljarder kronor gav det en bra utdelning till Roosgruppen som tjänade 670 miljoner kronor på affären.

173. Niklas Östberg

1,4 MDR KR

Ålder: 39 Bor: Zürich Bolag: Delivery Hero



CIRKA 40 000 GIGARBETARE ingår i det matleveransimperium som den relativt okände och medieskygge miljardären byggt upp. Delivery Hero, med huvudkontor i Berlin, har ett börsvärde på 69 miljarder kronor och är störst i världen i sin bransch mätt i antalet leveranser.





174. Torsten Jansson

1,3 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Göteborg Bolag: New Wave Group



GRUNDAREN OCH STORÄGAREN i miljardkoncernen New Wave råkade ut för en lite pinsam fadäs nyligen. Han hade parkerat sin Ferrari Lusso (pris kring 3 miljoner kronor) på Rödabergsgatan i centrala Stockholm och när han kom för att hämta den var den borta. I tron att den var stulen lade han ut ett upprört meddelande på Facebook. Några timmar senare visade det sig att den var bortforslad på grund av felparkering.

175. Patrik Stymne

1,3 MDR KR

Ålder: 53 Bor: Enskede Bolag: King.com



EN AV DE fyra grundarna bakom spelutvecklaren King som nu flyttar till SEB:s tidigare lokaler mitt i Stockholms city. 11 500 kvadratmeter kontorsyta på sex plan.

176. Johan Edlund

1,3 MDR KR

Ålder: 42 Bor: Stockholm Bolag: Carlbergssjön



FASTIGHETSBOLAGET SOM KONTROLLERAS av familjen Edlund, har under de senaste åren ökat sitt ägande i Heba. I dag är Carlbergssjön största ägare med 21,3 procent av aktierna och 11,4 procent av rösterna.

177. Pär Gellerfors

1,3 MDR KR

Ålder: 72 Bor: Lidingö Bolag: Bioarctic



TILLSAMMANS MED SIN KOLLEGA Lars Lannfelt (nr 139) blev han en av fjolårets nykomlingar på listan. Duon är forskarna och huvudägarna i läkemedelsbolaget Bioarctic som gått som en raket på börsen efter positiva resultat för bolagets preparat mot tidig alzheimer.

178. Kerstin Skarne

1,3 MDR KR

Ålder: 71 Bor: Stocksund Bolag: John Mattsson



I SOMRAS BÖRSNOTERADES fastighetsbolaget som äger omkring 2 200 hyresrätter på Lidingö - samtidigt som det blev början på en större expansion i fler Stockholmskommuner. Kerstin Skarne, som är dotter till byggherren

John Mattsson, var innan noteringen bolagets enda ägare.

179. Jonas Sjögren

1,3 MDR KR

Ålder: 53 Bor: Stockholm Bolag: Roxette Photo/Storytel



ÄGER VIA DET familjeägda bolaget Roxette Photo cirka 20 procent i ljudboksbolaget Storytel vilket gör honom till störste ägare.

180. Bo Larsson

1,2 MDR KR

Ålder: 74 Bor: Nydala Bolag: Trioplast

PLASTMILJARDÄR SOM I fjol sålde det småländska familjeimperiet till riskkapitalbolaget Altor. Bolaget startades av fadern

Vilhelm Larsson 1965, men på 1970-talet övertog han det tillsammans brodern

Lars och var sedan 1984 ensam ägare i koncernen som utvecklats till en ledande aktör i Europa.

181. Anna Benjamin

1,2 MDR KR

Ålder: 43 Bor: Stockholm Bolag: Itab



DOTTER OCH ARVTAGARE till imperiebyggaren Tord Johansson. I dag sitter hon bland annat i styrelserna för faderns Itab Shop Concept, Xano Industri och Ages Industri.

182. Martin Nordin

1,2 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Schweiz Bolag: Fenix Outdoor



STORÄGAREN SOM UTVECKLAT fadern Åke Nordins Fjällräven till en miljardkoncern. I bagaget har han toppstudier i USA och runt ett decennium i finansvärlden, bland annat som rådgivare vid förvärvet av Naturkompaniet, innan rötterna kallade.

183. Karl-Otto Bonnier

1,2 MDR KR

Ålder: 76 Bor: Stockholm Bolag: Bonnier



BOKFÖRLÄGGARE OCH TIDIGARE styrelseordförande för Albert Bonniers förlag. Son till bokförläggaren Gerard Bonnier och bror till Eva, Pontus och Åke Bonnier.

184. Anita Paulsson

1,2 MDR KR

Ålder: 57 Bor: Båstad Bolag: Peab

ARVTAGARE TILL PEABGRUNDAREN Mats Paulssons son Stefan Paulson. Maken byggde upp en egen företagsgrupp med lillebror Fredrik Paulsson, men gick bort tidigt.





Bild: Thomas Hartwig



185. Thomas Hartwig

1,2 MDR KR

Ålder: 44 Bor: Lidingö Bolag: King



KINGGRUNDAREN OCH TEKNIKCHEFEN som blev miljardär på "Candy crush saga" och den amerikanska speljätten Activision Blizzards köp av bolaget för drygt 50 miljarder kronor i en av de största techaffärerna.

187. Patrik Tigerschiöld

1,2 MDR KR

Ålder: 55 Bor: Stockholm Bolag: Bure



FINANSTUNGVIKTAREN SOM RATTAR investmentbolaget där han är både styrelseordförande och störste ägare. Son till finansmannen Dag Tigerschiöld och tillhör toppskiktet i den svenska adeln. "Det skiljer bara 22 år mellan mig och pappa, vi hade väldigt kul tillsammans och jag fick tidigt ett intensivt businessintresse", har han berättat i en intervju i SvD.

188. Michael Knutsson

1,0 MDR KR

Ålder: 58 Bor: Göteborg Bolag: Betsson, Net Ent



GÖTEBORGSBASERADE SPELFAMILJEN KNUTSSON har tjänat storkovan på Betsson och Net Ent. Framgångsresan startade på 1950-talet med fadern Bertil Knutssons roulettbord på stadshotellet i Åmål. I dag sträcker sig investeringarna utanför spelvärlden.

189. Staffan Persson

1 MDR KR

Ålder: 63 Bor: Stockholm Bolag: Neonet, Unibet



TECHINVESTERAREN SOM GRUNDADE Neonet och tidigt gick in i spelbolaget och jackpotten Unibet, men som även hunnit med en rad andra investeringar i noterade och onoterade bolag.

190. Stefan Bengtsson

1 MDR KR

Ålder: 47 Bor: Danderyd Bolag: H&M



BARNBARN TILL H&M-GRUNDAREN som ärvde en stor förmögenhet redan som tjugoåring. Har tillsammans med tvillingbrodern Jan Bengtsson (nr 127) drivit alltifrån investmentbolaget Ekstranda till innekorgen Sturehof. Skapade stora rubriker när han sålde hälften av sina aktier 2018 och när han i september i år hade en tredagars bröllopsfest på Cypern som gick lös på 80 miljoner kronor.

191. Bengt Julander

1 MDR KR

Ålder: Bor: Bolag: Medcap, Calliditas



DOLDISMILJARDÄR SOM UTBILDADE sig till apotekare vid Uppsala universitet och inledde karriären med att sälja läkemedel åt Astra. Övergick i början av 1990-talet till att investera på heltid. Portföljbolaget Calliditas debuterade på First North efter att ha rest 650 miljoner kronor för ytterligare studier om en ovanlig njursjukdom.

192. Lars Backsell

1 MDR KR

Ålder: Bor: Bolag: Recipharm



CIVILEKONOM MED UTBILDNINGAR från prestigeuniversiteten Handels i Stockholm plus franska Insead i bagaget. Skapade med parhästen Thomas Eldered Recipharm i samband med köpet av en nedläggningshotad läkemedelsfabrik från krisdrabbade Pharmacia 1995. Finansierar tillsammans med Vinnova priset "Global Award for Entrepreneurship Research".

193. Johan Löf

1 MDR KR

Ålder: 50 Bor: Djursholm Bolag: Raysearch Laboratories



TEKNISK FYSIK-STUDENT VID KTH som hoppade av forskarkarriären för att bli entreprenör. Startade år 2000 bolaget som anses ha revolutionerat cancervården genom att beräkna den optimala strålbehandlingen för varje patient. Har visionen att en gång för alla besegra cancer. Sköter egna hälsan exemplariskt genom ett ständigt cyklande.



194. Mats Paulsson

1 MDR KR

Ålder: 75 Bor: Båstad Bolag: Peab



GRUNDADE MED HJÄLP av två tomma händer och en traktor byggbolaget tillsammans med sin bror Erik (nr 24) år 1959. I dag ligger byggjätten bakom alltifrån Friends Arena och Tele 2 Arena till Mall of Scandinavia. Har lämnat över till sin son Fredrik (nr 45).





Bild: Eva Bonnier

195. Eva Bonnier

1 MDR KR

Ålder: 74 Bor: Stockholm Bolag: Bonnier



LÄMNADE HÖGA POSTER 2008 för att återigen ägna sig åt det hon älskar allra mest och som inledde karriären - att vara bokförläggare som alltid står bakom författarna hur hårt det än blåser. Meddelade i maj i år att hon söker nästa stora barnboksförfattare.

196. Bo Jesper Hansen

1 MDR KR

Ålder: 62 Bor: Schweiz Bolag: Karolinska Development, Sobi, Ablynx



DEN DANSKFÖDDE AFFÄRSMANNEN plockade ut långt över en halv miljard på en misslyckad fusion mellan hans bolag Swedish Orphan och Biovitrum. Sedan dess har det sammanslagna bolaget rest sig och värderingen ökat liksom hans förmögenhet.

197. Elisabeth Jancke Brandberg

1 MDR KR

Ålder: 75 Bor: Djursholm Bolag: Axis



EXFRU TILL FINANSMANNEN Christer Brandberg (nr 66). I samband med skilsmässan grundade paret bolaget Inter Indu där maktposten på 14 procent i teknikbolaget Axis låg. När bolaget sedan såldes till japanska Canon blev hon en av Sveriges rikaste kvinnor.

198. Leif Kristensson

1 MDR KR

Ålder: 86 Bor: Rönnäng Bolag: K-Svets Ventures



SVETSAREN FRÅN VÄSTKUSTEN grundade bolaget på 1960-talet och började använda vinsten för att investera i andra företag. Till exempel i Icomera som levererar internetlösningar för tåg och buss och som gav honom en vinst på en halv miljard kronor.

199. Lennart Grebelius

1 MDR KR

Ålder: 67 Bor Göteborg Bolag: Sätila Holding



GOD RÄKNEFÖRMÅGA, VETTIGA marginaler och viljan att leverera bra för kund är enligt honom själv anledningen till att han i dag är en av Sveriges miljardärer. Vägen dit har sträckt sig från familjeföretaget i Sätila till ett fastighetsimperium i Göteborg.

200. Bengt Hagnö

1 MDR KR

Ålder: 79 Bor: Göteborg Bolag: Spotify



GRUNDAREN AV MODEKEDJAN Joy och pappan till techinvesteraren Felix Hagnö (nr 54) kom in tidigt i Spotify då han fick en procent av musiktjänstbolaget för knappt 6 miljoner kronor.

201. Jan Barchan

1 MDR KR

Ålder: 73 Bor: Malmö Bolag: Arcam



FÖR FINANSVETERANEN BÖRJADE allt med att han efter en avslutad karriär som finanschef i Ikea köpte det lilla konkurshotade cd- och dvd-bolaget Audiodev. Bolaget börsnoterades vid millennieskiftet till en miljardvärdering.

202. Staffan Dahlström

1 MDR KR

Ålder: 52 Bor: Harplinge Bolag: HMS Networks



VÅREN 2018 BLEV vd:n och medgrundaren i nätkortstillverkaren Halmstads första officiella miljardär tack vare en extremt positiv utveckling för den börsnoterade aktien.





Bild: Ilija Batljan

203. Ilija Batljan

1 MDR KR

Ålder: 52 Bor: Stockholm Bolag: SBB



FLYKTINGEN SOM BLEV S-politiker och miljardär. Innan han blev fastighetsmiljardär har han figurerat på en annan av VA:s listor, nämligen Supertalanglistan.

204. Torbjörn Kronander

1 MDR KR

Ålder: 62 Bor: Stockholm Bolag: Sectra



LÄKARSON FRÅN VISBY som var väldigt nära att läsa medicin, men valde teknisk fysik vid Linköpings universitet i stället. Under studieåren blev han delägare i medicinteknikbolaget Sectra där han är vd.

205. Jan Olof Brüer

1 MDR KR

Ålder: 68 Bor: Linköping Bolag: Sectra



MED MILITÄRISK NOGGRANNHET gick han igenom boksluten i bolaget där han var vd i 27 år. När han var 62 tackade han för sig och bytte mot ett lugnare liv som pensionär. I dag är han i likhet med Torbjörn Kronander (nr 204) medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet.

206. Sten Dybeck

1 MDR KR

Ålder: 85 Bor: Danderyd Bolag: Avanza m fl



INVESTERAREN OCH MILJARDÄREN som efter att ha haft en rad maktpositioner i näringslivet, inte minst som huvudägare i industrikonsulten Note under många år, nu även sökt sig till politiken. Senast syntes han som ordförande för Kristdemokraterna i Danderyd.