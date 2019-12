Han vill vara snällast i Silicon Valley

Gör: Grundare och vd för Salesforce, rankat som ett av världens mest innovativa bolag fem i år i rad av Forbes Magazine.

Bor: I San Francisco med sin fru Lynne Benioff och två barn.

Ålder: 55 år.

Aktuell: Precis publicerat sin fjärde bok, ”Trailblazer: the power of business as the greatest platform for change”.

Förmögenhet: 70 miljarder kronor.