Succéduon satsar på kvinnohälsa med nytt vårdföretag: ”Det är kvinnorna som tar smällen för långa väntetider och vårdköer”

Investmentbolaget Invest in Her grundades 2017 av deckardrottningen Camilla Läckberg, med den tydliga målsättningen att bidra till ett jämlikt näringsliv genom riktade investeringar.

I dag drivs bolaget av Camilla Läckberg tillsammans med Christina Saliba och Lina Hellqvist. Den 2 december lanseras deras senaste projekt.

Camilla Läckberg och Christina Saliba grundar tillsammans med läkaren och entreprenören Sara Löfgren Hedda Care. Det skriver Invest in Her i ett pressmeddelande.

Hedda Care är ett nytt svenskt vårdföretag som fokuserar på kvinnors hälsa, bland annat inom allmänmedicin, barnhälsovård, gynekologi, geriatrik, kardiologi och psykiatri.

Den första mottagningen öppnar på Humlegårdsgatan 20. Ambitionen är att det ska bli många fler.

Namnet Hedda Care är en hyllning till Hedda Andersson, en av Sveriges allra första kvinnliga läkare som arbetade för tillgänglig vård för särskilt barn och kvinnor.

Alla är välkomna, men det underliggande kvinnoperspektivet bakom Hedda Care går inte att missa.

"Kvinnor ansvarar för sin egen hälsa, men tar också ofta ansvaret för sina barns och föräldrars vård. Det är kvinnorna som tar smällen för långa väntetider och vårdköer. Därför är tillgång till bra vård en kvinnofråga", säger Camilla Läckberg.

Det finns långtgående planer på fler Hedda Care-mottagningar, både i Stockholmsområdet och i andra delar av landet.

"Det här är en dröm vi haft länge. Invest in Her grundades av kvinnor för kvinnor, och vi investerar i produkter och tjänster som stärker kvinnor och kvinnligt ägande. Det gäller förstås även i vården. Det här är vår största investering hittills, och för första gången går vi in i ett företag som vi också grundar. Med en fantastisk läkare och framgångsrik entreprenör som Sara Löfgren som partner kan vi stärka kvinnors hälsa, precis som Hedda Andersson gjorde", säger Christina Saliba.

"Hedda Care finns för att vi vill göra vården tillgänglig. Jag och många kollegor längtar efter att bygga vården runt människan och att kunna jobba med förebyggande vård i en miljö som är ändamålsenlig, varm och trygg. På Hedda Care får vi möjlighet att möta människor med engagemang och närvaro", säger Sara Löfgren, medicinskt ansvarig, medgrundare och vd för Hedda Care.

