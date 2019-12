Jobbar chefer lika mycket idag som för 70 år sen?

I rapporten ”Framtidens kontor” står Lena som medförfattare tillsammans med en rad forskare, finansierade av Vinnova. Lena Lid Falkman har i rapporten tittat på ledarskapsfrågor - hur fungerar egentligen nutidens ”gränslösa arbete”, det vill säga att vi idag kan sitta var som helst och när som helst arbeta under dygnets alla timmar? Jobbar chefer mer och framförallt effektivare idag?

“Vi gjorde en tidsstudie och till vår hjälp fick vi sex chefer att logga all sin tid via en app under fyra veckor. Vi härmade en studie som gjordes 1951, skillnaden var att vår inte gjordes via papper och vi var även tvungna att lägga till “multi-tasking”, för det fanns inte då”, säger Lena Lid Falkman.

Studien visade att cheferna 1951 jobbade ganska exakt lika mycket tidsmässigt som cheferna idag. I genomsnitt arbetade en chef 8:43 timmar per dag, varav 63 procent i möten, ganska precis lika mycket som cheferna år 1951.

“Arbetsuppgifterna är då som nu, väldigt fragmenterade och varierat, högt och lågt. Allt ifrån en brandutryckning till att vart ska företaget vara om 10 år”, säger Lena.

Mer om rapporten och Lenas kloka tankar om ledarskap hör du i veckans avsnitt!

