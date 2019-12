Guldregn över leverantörerna – starkaste kursutvecklingarna på världens börslistor

Tre av leverantörerna till Apple för komponenter och montering av de populära trådlösa hörlurarna Airpods har noterat bland de starkaste kursutvecklingarna på världens större börslistor under det senaste året. Rusningarna märks både i Europa och i Asien.

Bland kända vinnare till de guldkantade Airpodskontrakten märks först och främst den anrika tyska batterileverantören Varta, som kommit att specificera verksamheten mot miniprodukter som tidigare använts i hörapparater.



Vartas aktiekurs har rusat med 350 procent hittills i år efter att vinsterna rullat in klart högre än väntat under året. Kontraktet var länge okänt - fram tills för någon månad sedan när en journalist dissekerade en hörlur och fann att batteriet var Vartas.



Apples Airpods förväntas nu sälja i 60 miljoner exemplar under 2019 - en dubbling från 2018 - och därefter öka till 90 miljoner under 2020 och 120 miljoner 2021, enligt Credit Suisse-uppskattningar som Bloomberg tagit del av.



Två andra bolag som dragit nytta av den kraftiga försäljningsökningen är de kinesiska elektronikmonteringsrivalerna Luxshare Precision Industry, vars aktie rusat 218 procent hittills i år, och Goer Tek som rusat 184 procent.



Apples egen aktiekurs är även den kraftigt upp för året, med i sammanhanget måttliga 70 procent.



