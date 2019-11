Josefin Nilsson hyllas postumt som årets ögonöppnare på Klara K

Budskapet på Klara K-dagen, som i år hålls på Oscarsteatern, är att lyfta blicken och följa pengarna. Klara K, som drivs av jämställdhetsstrategerna Camilla Wagner och Petra Nedfors, vill under torsdagseftermiddagen belysa hur jämställdhet, tillväxt och utveckling hänger ihop.

Vid sidan av samtal om allt ifrån svenskt bistånd och risken att vi får ett ojämlikt ai till hur machokultur och manlighetsnormer skapar ineffektivitet, ohälsa och en massa andra kostsamma effekter i organisationer, koras också årets fyra pristagare.

Till årets förebild 2019 har Klara K utsett Sveriges tidigare utrikesminister, Margot Wallström.

”Att se sin egen makt som en möjlighet att påverka världen till det bättre är själva definitionen av att vara en förebild. I bästa fall får man chansen någon gång i livet. Eller så skaffar man sig en livslång karriär där man kan göra verklig skillnad. För Margot Wallström är ingen arena för liten och ingen för stor. Hon har varit en ledande röst för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter i det internationella samfundet i många olika roller. Tack vare henne finns jämställdhet med i Parisavtalet och tack vare hennes insatser i FN-systemet har sexuellt våld i konflikter fått status som krigsbrott. Internationellt är hon redan hyllad för sina insatser, men här hemma är kvinnan bakom den feministiska utrikespolitiken en politiker i mängden. Det vill vi ändra på och utser därför Margot Wallström till Klara Ks förebild 2019”, lyder motiveringen.

Årets ögonöppnare går postumt till den svenska sångerskan och skådespelaren Josefin Nilsson. Priset, som hämtas av hennes syster, motiveras:

”Bakom varje pinne i statistiken fanns en gång en människa av kött och blod. En människa med drömmar och längtan. Ljudvågor av snyftningar, skratt och nynnande som vibrerade i trängseln med andra har lämnat ett evigt tomrum. Oändligt många röster har tystats för gott av någon de älskat. Men så fanns det en röst som vägrade tystas, även efter att det sista andetaget lämnat hennes läppar. Hennes röst använder allas våra kroppar som resonanslåda för att med största möjliga styrka nå ut med sitt budskap: Aldrig igen. De som aldrig förlorat någon de älskat kan inte heller ta in i hjärtat hur meningslöst och grymt mäns våld mot kvinnor är. Men med vår pristagares röst i våra kroppar minns vi hur vi älskade henne och kan enas i sorg, raseri och handlingskraft. Därför går Klara Ks ögonöppnarpris 2019 postumt till Josefin Nilsson.”

Årets uthållighetspris går till Lina Thomsgård, som bland annat var grundare av Rättviseförmedlingen.

”Räkna, belysa, synliggöra, efterlysa. Räkna, belysa, synliggöra, efterlysa… Med en dåres envishet kombinerat med vänlighet, humor och charm har vår pristagare kavlat upp ärmarna och gjort vad hon har kunnat för att visa att representation spelar roll. Resan började med en Facebookgrupp, har sedan dess blivit en bok och till och med ett museum. I en debatt som ofta blir polariserad har vår pristagare alltid funnit en egen väg till samförstånd och nyfikenhet. Hennes recept är enkelt. Kunskap och kultur hellre än konflikt och konfrontation. För att hon är droppen som urholkar stenen får hon Klara Ks uthållighetspris 2019”, lyder motiveringen.

Sist men inte minst delas årets Pingvinpris ut till konstnären, författaren och radioprofilen Stina Wollter. Pingvinpriseet ägnas åt dem som står upp för inkludering, medmänsklighet och demokrati även när det innebär att de själva möts av hat och hot.

”Få saker får igång nättrollen som när en kvinna torgför idén att det finns ett större utrymme för henne och andra kvinnor här på jorden än den som normen ger. Tanken att man som kvinna kan älska och älskas eller bråka och ta plats, i vilken form som helst är märkligt nog svindlande för många. För vissa till och med provocerande. Sedan Årets Pingvinpristagare för några år sedan dansade in i våra hjärtan med ett kärleksbudskap, har hon fått stångas, inte bara med hatare, utan också med plattformen hon valt som sin arena. ”Hell hath no fury like a patriarchy challenged!” För sitt mod, sin finess och uthållighet tilldelas Stina Wollter Klara Ks Pingvinpris 2019.”