Krönika: ”Veckans Affärer har betytt mycket för jämställdheten i näringslivet”

Själv hade jag vid det laget precis tagit mig in i en och annan bolagsstyrelse, och de första åren satt jag där som enda kvinna… Jag klädde mig i svart kavaj för att smälta in och var alltid väl förberedd inför mötena. Oftast betydligt mer förberedd än männen som ibland oblygt kunde sprätta kuverten med de olästa styrelsehandlingarna på sittande möte.



En som under många år fanns med på VA:s lista över mäktiga kvinnor var Marianne Nivert, tidigare vd för Telia. Hon kommenterade kvotering vid ett tillfälle med följande berömda citat ”Jag slutar att vara för kvotering till bolagsstyrelser i samma stund som jag träffar lika många inkompetenta kvinnor där som män.” Jag skrattade gott när jag hörde citatet och insåg att även hon träffat de kuvertsprättande männen.



Jag minns också första gången jag såg en väninnas namn på VA:s lista - en briljant kommunikationsdirektör inom finanssektor. Jag var milt utryckt ”star strucked” av både henne och mig själv, för tänk att jag kände en person som fanns med på listan över Näringslivets mäktigaste kvinnor.



Numera känner jag merparten av kvinnorna på den berömda listan. Jag har deras privata telefonnummer i min telefon, vi åker på semester ihop och vi gör affärer tillsammans. Har det någon betydelse? Absolut. Ju fler drivna affärskvinnor som känner varandra, desto svårare blir det att undvika vår maktfaktor i näringslivet.



Veckans Affärer har betytt mycket för jämställdheten i näringslivet. Tack vare listan har kvinnor synliggjorts. Vi har hittat varandra och vi har börjat skapa både formella och informella nätverk – på samma sätt som männen gjort i decennier.



Projektet och listan över Näringslivets mäktigaste kvinna ska leva vidare även om Veckans Affärer kommer att läggas ned. Jag hoppas verkligen att de som ska axla ansvaret inser vilken viktig funktion VA Kvinna har haft genom åren. Det är ett viktigt arv att förvalta.



Ett stort tack till alla som varit inblandade i VA Kvinnas viktiga projekt, krönikor och redaktionella artiklar. Ni har drivit jämställdheten på ett föredömligt sätt och betytt mycket för väldigt många.

