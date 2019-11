Här är Musks Cybertruck – billigaste modellen kostar 375 000

Under eventet ville Musk också visa upp hur tålig Cybertruck är, men det visade sig bli misslyckat.

Tesla har visat upp sin första eldrivna pickup, även känd som Cybertruck, vid ett event i Los Angeles tidigt på fredagsmorgonen svensk tid.

Fordonet liknar en stor parallelltrapets (trapezoid) där priset för den billigaste varianten är 39 000 dollar, motsvarande 375 000 kronor. Den modellen kommer med en motor, är framhjulsdriven och har en räckvidd på drygt 400 kilometer per laddning, rapporterar bland annat CNBC.

Enligt vd Elon Musk väntas efterfrågan för Cybertruck inte vara i nivå med Model S och X. Detta med anledning av fordonets ”cyberpunk”-utseende som inspirerats av filmerna Blade Runner och The Spy Who Loved Me.

Under eventet ville Musk också visa upp hur tålig Cybertruck är, men det visade sig bli misslyckat. Teslas designchef tog fram en hammare och slog till mot glaset som till Musks förvåning sprack men inte gick sönder. Musk har tidigare sagt att glaset kan stå emot en kula från en 9 millimeters pistol.

Cybertruck kommer också att komma i två dyrare varianter på 49 900 dollar och 69 900 dollar. De dyrare varianterna är båda fram- och bakhjulsdrivna, har en större räckvidd samt två respektive tre motorer inuti.

Produktionen av den billigaste varianten beräknas starta i slutet av 2021 medan den dyraste med tre motorer borde följa efter 2022. Cybertruck är tänkt att utmana Fords etta på området, F-150.



