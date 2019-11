Spotify måste ha minst en tredjedel av ljudmarknaden

Spotify siktar på att öka sin omsättning med en till två miljarder dollar per år framöver. Det sade Spotifys medgrundare och vd Daniel Ek i podcasten Invest like the best, där han intervjuades av Patrick O'Shaughnessy.

”Spotify i dag är ett företag med 5.000 människor, som omsätter många miljarder dollar varje år, och om vi ska hålla den tillväxttakten är det som om vi måste fortsätta att hitta en miljard eller två miljarder nya dollar i intäkter varenda enskilt år framöver”, sade Daniel Ek.

Daniel Ek bedömer också att Spotify på sikt måste ha minst en tredjedel av den totala marknaden för ljud (musik och talat innehåll).

”Vi tror att den marknad vi satsar på är ljud, och det kommer att finnas åtminstone en, antagligen två eller tre miljarder människor världen över som kommer att vilja konsumera sådant innehåll på daglig eller veckobasis. Och om vi ska vinna den marknaden, tror jag att vi måste ha minst en tredjedel av marknaden”, sade Daniel Ek.

Spotify-vd:n tog även upp en fråga han ofta fått från analytiker: varför "gör inte Spotify en Netflix", och äger rättigheterna till musik som inte går att få tag på via andra kanaler?

”Inom musik tror vi inte att kontrakt om originalinnehåll, eller att vara vårt eget skivbolag, är en gångbar strategi”, sade han, och tillade att det inte främst beror på att Spotify inte vill konkurrera med sina leverantörer (skivbolagen).

”Huvudskälet till att vi inte gör det, är att det inte vore logiskt för artisterna … för om man tänker på de flesta artister i dag, så får de den stora majoriteten av sina intäkter från turnéer - 80 procent eller så. Och om det är din verksamhet, då vill du sprida ut din musik så brett som möjligt. För att nå nya fans som vill komma och se dig uppträda”, sade Daniel Ek.



Läs även: Svenska Spotify - det näst bästa varumärket i USA