Tipset: Köp ventilationsaktien nu – men sälj solenergibolaget

Med ständigt framförflyttade miljönyttiga vinster från långt ifrån transparenta solenergiprojekt i Kina lyckas listningsaktuella Asab ta in allt mer kapital från First North-modern Soltech samt skräpobligationer. Risken är att svenska småsparare köper dyra enkelbiljetter till Mittens rike. Affärsvärlden upprepar starkt säljråd på Soltechs stamaktier inför Asabs planerade men uppskjutna First North-listning.

Hårdare konkurrens som följs av utraderad tillväxt i kombination med stora insiderförsäljningar är sällan en lovande dramaturgi i börsbolag. Affärsvärlden slopar sitt tidigare köpråd för Mips och drar ned rådet till avvakta. Aktien är intressant först när tillväxten kommer tillbaka.

De välkända Siljabåtarna är sedan många år i estländsk ägo och nu försöker Tallink att ro iland tillväxt utanför fartygen, bland annat genom en Burger King-franchise i Baltikum. Tidningen anser att aktien är intressant på sikt, men rådet blir att avvakta tills planerna framöver blir tydligare.

Ventilationsbolaget Systemair är tveklöst på rätt väg. Tillväxten är god och fortsatta lönsamhetslyft lär stå för dörren. Affärsvärlden anser att aktien är attraktiv och upprepar sitt köpråd med en riktkurs på 175 kronor på ett års sikt.