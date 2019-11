"Festivalisering" ersätter den traditionella konferensen – det här bör du känna till

I den senaste upplagan av Svenska Mötens trendrapport omnämns "festivalisering" – men vad är det egentligen?

"Festivaliseringstrenden innebär att man bygger upp en konferens som en festival. Lite större publika konferenser har sedan länge haft så kallade 'break-out sessions'. Man har en huvudscen, och så har man olika spår som man som deltagare går till. Festivaliseringen är en utveckling av just break-out sessions. Den stora skillnaden är att det sker en befruktning mellan olika områden, såsom musik, kultur och affärer" säger Sylvia Nylin.

Ett par av de mest kända konferenserna i världen inom det Svenska Möten kallar festivalisering är "South by South West" och "C2".

"Jag har personligen besökt konferensen C2 i Montreal, som drivs av Cirque du Soleil och går av stapeln i maj varje år. Antalet betalande deltagare uppgår någonstans mellan 3000 och 5000", berättar Sylvia.

Deltagarna ska vara medskapare

C2 är en konferens som riktar sig till alla sektorer i samhället med målet om att bredda diskussionerna kring de aktuella samhällsfrågorna.

"Det här var en kunskapsfestival med temat 'the future is upon us'. Festivalen var i en gammal tågfabrik utanför Montreal och hade olika spår – art design, society and environment, leadership and talent, marketing and media, science and technology. Under dessa spår fanns det olika typer av mötesformat. Hela syftet med C2 är att deltagaren ska vara medskaparen till innehållet och röra sig utanför sin komfortzon", fortsätter Sylvia.

