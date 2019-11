Börsen på plus - Telia stiger på storaffären med Bonnier och TV4

Teliaaktien klättrade successivt under förmiddagen och lyfte initialt ytterligare efter beskedet att EU-kommissionen godkänner Bonnieraffären.

Stockholmsbörsen låg på plus vid lunchtid på tisdagen i linje med börserna på kontinenten, efter en lite svajig indexutveckling under morgonen. Teliaaktien klättrade successivt under förmiddagen och lyfte initialt ytterligare efter beskedet att EU-kommissionen godkänner Bonnieraffären, men på vissa villkor.

Strax före klockan 13 hade OMXS30 stigit 0,4 procent till nivån 1.770. Aktier för 7,8 miljarder hade då omsatts. På de europeiska börserna var CAC40 upp 0,3 procent och DAX i Frankfurt med 0,6 procent.

Marknaderna har fokus riktat mot ett anförande som USA:s president Donald Trump ska hålla klockan 18 svensk tid på tisdagen. Frågan är i huvudsak i vilken mån han kommer att beröra de pågående handelsförhandlingarna med Kina. På handelstemat rapporterade New York Times att Donald Trump denna vecka väntas meddela att han skjuter på beslutet att eventuellt införa biltullar mot EU i sex månader.

Inom OMXS30-index var Telia upp 1,2 procent. Vid lunchtid kom beskedet att EU-kommissionen godkänner Telias köp av Bonnier Broadcasting, där TV4 ingår, på vissa villkor. Telia står fast vid att förvärvet av Bonnier Broadcasting förväntas generera synergier från 2020 med full effekt om 600 miljoner kronor per år från 2022, skrev bolaget i ett pressmeddelande efter EU-beskedet.

Bäst inom storbolagsindex gick Alfa Laval-aktien, på plus 1,2 procent. Volvo ökade 1 procent till 153:15 kronor och trotsade därmed en profetia från Morgan Stanley, som tror att Volvos aktiekurs kan komma att följa bolagets vinst per aktie nedåt under 2020 i takt med att produktionsneddragningar riskerar att tynga marginalen. Riktkursen skruvades ner till 130 kronor (135) med bibehållet råd undervikt.

I motsatt riktning placerade sig Boliden när aktien tappade 0,7 procent och Kinnevik backade lika mycket. Tisdagen är sista dag att handla aktier i Kinnevik med rätt till Millicon-aktier i Kinneviks inlösenprogram.

Utanför storbolagslistan har flygbolaget SAS fått en höjd riktkurs av Nordea Markets till 22 kronor från 17 kronor med upprepad köprekommendationen. Aktien var upp 5 procent. SAS-aktien har klättrat kraftigt sedan bolaget i förra veckan höjde sin guidning för helåret, på grund av stark passagerartrafik.

Wihlborgs har fått höjd rekommendation till köp av ABG Sundal Collier, från behåll. Fastighetsaktien avancerade 1,6 procent.

Spelutvecklaren Starbreeze som på måndagen meddelade att bolaget har lämnat in en rekonstruktionsplan samt en begäran om ackordsförhandling till Stockholms Tingsrätt, steg över 10 procent.

I samma sektor steg även Paradox 5,6 procent, trots en rapport för det fjärde kvartalet där både omsättning och resultat var sämre än analytikernas förväntningar. Carnegie pekade på en lättnadsrekyl i aktien.

Catena Media stärktes 3,3 procent.

Ljudboksföretaget Storytel reovisade ökad förlust i tredje kvartalet. Prognoserna för helåret upprepades med en precisering av ökningen av streamingintäkter med 39 procent för helåret. Tidigare prognos var övre delen av målsättningen 36-41 procent. Aktien backade drygt 3 procent.

Oscar Properties aktie pendlade lite mellan plus och minus under förmiddagen efter en kvartalsrapport där rörelseresultat för tredje kvartalet ökade till 58,1 miljoner kronor (-103). Det positiva rörelseresultatet förklaras av vinster vid försäljningen av 50 procent av projektfastigheten Helix. Vid lunchtid låg aktien på +1,2 procent.

I den försäljning av 27 procent av aktierna i e-handlaren Bygghemma som aviserades efter börsstängning på måndagen blev priset 47:50 kronor per aktie, det pris som gick ut till intressenterna på måndagskvällen enligt förhandsbeskedet. Det var sedan tidigare klart att EQT skulle köpa nästan 18,3 miljoner aktier, eller 17 procent av bolaget. Bygghemmas aktie steg 3,2 procent till 49 kronor.

Ratos, vars aktie rusat sedan rapporten för det tredje kvartalet, fortsatte på den inslagna vägen och steg 1,6 procent. I tisdagens upplaga varnade dock Dagens industri för att uppgången möjligen vilar på lös grund med hög skuldsättning. Ratos håller kapitalmarknadsdag på onsdagen.

Actic var upp 1,4 procent. Investeraren Stefan Charette har i en serie affärer registrerade på tisdagen ökat sitt ägande i gymkedjan genom köp av aktier för totalt 1,2 miljoner kronor.

Bilservicebolaget Mekonomen, som gick starkt på måndagen efter höjda rekommendationer från både SEB och Handelsbanken, fortsatte upp med drygt 6 procent.

I förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs avskildes en halvårsutdelning om 2:15 kronor, men aktien klarade sig bättre i och med att kursnedgången bara var 1:40 kronor.