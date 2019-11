”Väldigt stor efterfrågan för elscootrar” – Voi fyller på kassan

Elscooterbolaget Voi tar in 820 miljoner kronor under en Series-B finansieringsrunda ledd av Vostok New Ventures, enligt ett pressmeddelande.

Med pengarna ska företaget utveckla lönsamheten i städer där man verkar samt satsa på forskning och utveckling.

Även nya elscootrar ska tas fram för att revolutionera unit economics, användarupplevelsen och elscootrarnas livslängd, skriver bolaget.

”Vi har sett väldigt stor efterfrågan för elscootrar över hela Europa under de senaste 12 månaderna, men för att förändra sättet européerna reser i grunden - behövs mer än gator som svämmar över med elscootrar. Vi utvecklar en långsiktig verksamhet som ger människor nya möjligheter att resa på ett roligt, rent och smidigt sätt. Vi har sett att vår “unit economics” är den starkaste bland våra kollegor och vi kommer fortsätta optimera och investera i det”, säger Fredrik Hjelm, vd och grundare på Voi.

Voi startade förra året och finns redan utspridd vid 38 städer i tio länder runt om i Europa.

I bolagets senaste runda deltog också Balderton Capital, Creandum, Project A, JME Ventures, Raine Ventures, Kreos Capital, Inbox Capital, Rider Global och Black Ice Capital bland de som nämns.



