Wall Street: Flygplanstillverkaren lyfte – Beyond Meat rasade

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 0,1 procent vid 27.691. Det bredare S&P 500 hade tappat 0,2 procent till 3.087. Nasdaqs kompositindex var ned 0,1 procent till 8.464.

Sektorvis steg fastighetsbolag 0,2 procent medan kraft tappade 0,7 procent.

Investerare inväntar nästa omgång rubriker från handelssamtalen mellan Kina och USA. Företrädare för båda länder sade under förra veckan att de var överens om att slopa vissa tullar. Även om det förnekades av president Donald Trump att de var överens ville presidenten inte utesluta något avtal.

Bland aktier avancerade Wahlgreens Boots drygt 5 procent. Riskkapitalbolaget KKR har uppvaktat apotekskedjan för ett möjligt utköp. Walgreens har ett börsvärde om 53 miljarder dollar och en nettoskuld på nästan 17 miljarder.

Flygplanstillverkaren Boeing stärktes 4,6 procent. Leveranser av den olycksdrabbade modellen 737 Max kan återupptas i december och sedan återkomma i drift från och med januari.

Den kinesiska näthandelsjätten Alibaba sålde för motsvarande 38,3 miljarder dollar under ”Singles day” vilket var ett nytt försäljningsrekord. Aktien handlades dock ner beskedliga 0,2 procent.

Elbilstillverkaren Tesla stärktes 2,4 procent till drygt 345 dollar sedan Jefferies höjt riktkursen till 400 dollar.

Beyond Meat, som tillverkar växtbaserade köttprodukter, föll 4 procent till 76:79 dollar per aktie efter besked om att finanschefen Mark Nelson sålt aktier för 5,7 miljoner dollar. Beyond Meat noterades i maj på 25 dollar per aktie och nådde som högst 234:90 dollar i juli.

Den amerikanska räntemarknaden höll stängt på måndagen på grund av Veterans Day.



