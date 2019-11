Skånska elbilsuppstickaren krisar – behöver ny finansiering för att överleva

Svenska elbilsbolaget Uniti riskerar att gå under om inte ny finansiering tillkommer.

Bolagets överlevnad kommenteras också i revisionsberättelsen från , skriver Breakit som hänvisar till ett avslöjande från Schibsted-sajten Bytbil.se.

I den framgår det att betalningar inte gjorts i tid, årsredovisningar lämnats in för sent och att ingen kontrollbalansräkning upprättas. Enligt revisorn förekommer det en ”väsentlig osäkerhetsfaktor” som ställer frågor kring förmågan att fortsätta verksamheten.



Hur mycket Uniti behöver få in framgår inte. Senast fyllde bolaget på med tio miljoner kronor från småsparare och affärsänglar i somras. Bolaget har stora förhandsbeställningar (700 miljoner kronor) men inga pengar på kontot eftersom bokningarna inte är bindande.



I senaste årsredovisningen gick företaget back 17 miljoner kronor på noll kronor i omsättning.



