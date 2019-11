Förslag: Drastiskt förkortade öppettider på Stockholmsbörsen

Den europeiska investerarföreningen AFME och brittiska investerarföreningen IA önskar se drastiskt förkortade öppettider på börsen, som i Europa är i särklass längst i en internationell jämförelse. Kortare dagar skulle ge mer aktiv handel och samtidigt öppna för fler kvinnor, menar investerarna i ett gemensamt pressmeddelande.

Wall Streets börser håller öppet i 6,5 timmar per hel handelsdag, vilket står i bjärt kontrast till öppettiderna på Stockholmsbörsen och de flesta andra europeiska börsernas regelmässiga 8,5 timmar. Mot Asien är skillnaden än större, då lunchen innebär schemalagd handelspaus med ytterligare en halvtimme medförande att den totala handelssessionen pågår i blott 6 timmar.



Allt sammantaget bör det således finnas utrymme att effektivisera handelsdagen i Europa, resonerar investerarföreningarna, som önskar se europeisk öppning klockan 10 svensk tid och stängning klockan 17.00. Det skulle innebära att handelsdagen förkortas med 90 minuter.



Investerarföreningarna, som företräder medlemmar från samtliga större banker i västvärlden, skriver att marknaden skulle bli mer effektiv om likviditeten ökade, givet att mer än en tredjedel av all handel sker under den sista timmen.



”En kortare handelssession skulle innebära att likviditeten koncentreras och leda till att handlare i marknaden får bättre möjlighet att smälta bolagens kommunikation”, skriver AFME och IA.



Utöver detta menar föreningarna att de långa arbetstiderna sliter på investerarnas mentala hälsa och välmående, något som också uppges göra det svårt att diversifiera den mansdominerade branschen. Det kan i dag vara svårt att få ihop familjeliv med de dryga arbetstiderna, skriver investerarföreningarna, vilket man menar gör det svårt att ta in kvinnor.



Börsbranschen har länge salufört att en öppnare arbetsmiljö är önskvärd och sagt sig främja rekrytering av kvinnor till den ojämställda globala finansmarknaden. Resultat låter dock fortsatt vänta på sig och det finns gott om tidigare exempel på förslag som sågats för att bjuda in kvinnor med armbågen.



Aquis Exchange, som är en paneuropeisk börsplats för aktiehandel, vänder sig emot förslaget och menar att det knappast är det mest effektiva sättet att öka mångfalden, enligt nyhetsbyrån.



Både Londonbörsens ägare LSE och Amsterdam- och Parisbörsernas ägare Euronext har dock ställt sig initialt positiva till förslaget, enligt Reuters, medan Deutsche Börse avböjt att kommentera.



Rainer Riess, generaldirektör för börsbranschens näringslivsorganisationen FESS, har dock ställt sig negativ till förslaget.



”Reducerade sessioner i Europa skulle öppna för andra regioner inom närliggande eller samma tidszoner att expandera sina handelstider”, konstaterade han för nyhetsbyrån.



I nuläget interagerar den europeiska handeln med både Asienhandelns senare timmar och USA-handelns öppning.



