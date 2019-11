Nu sitter Buffett på rekordstor kassa - börsen för dyr

Finansmogulen Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway rapporterade högre vinst i tredje kvartalet i år än i fjol, samtidigt som krigskassan ökat till rekordhöga 128 miljarder dollar.

Tillväxten inom flera affärsområden där Berkshire Hathaway har placerat sina investeringar har varit stark samtidigt som utvecklingen har tyngts av handelskonflikter och tariffer samt av Warren Buffetts allt trögare nyinvesteringstakt, skriver Reuters.

Anledningen till att investeringstakten hålls låg är uppfattningen om att börsen för närvarande är dyr. Det är nu nära fyra år sedan Berkshire aviserade ett större förvärv.

Investmentbolaget äger stora poster bolag som Apple och Bank of America. Berkshire Hathaway har också betydande ägarskap i bilförsäkringsbolaget Geico, livsmedelsproducenten Kraft Heinz, tågbolaget BNSF och klädmärket Fruit of the Loom. Berkshire har också ett eget energibolag och ett fastighetsmäkleri.

Vinsten i tredje kvartalet uppgick till 7,9 miljarder dollar, vilket betyder en vinst per aktie kom in på 4.816 dollar, upp från 4.189 dollar per aktie i tredje kvartalet 2018. Resultatet var således högre än väntade 4.405 dollar per aktie.

Omsättningen föll dock 11 procent till 15,5 miljarder dollar, från 18,5 miljarder dollar samma period ett år tidigare.

Aktien har stigit 5,7 procent hittills i år, klart sämre än breda S&P 500, som ökat 22,3 procent.