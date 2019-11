Munter novemberbörs med verkstad i täten

Stockholm på klart plus på måndagsbörsen.

Stockholmsbörsen startade måndagen med klart högre index, när handeln drog igång igen efter fredagens oväntat rumphuggna avslutning. I likhet med börser runtom i världen spreds en positiv stämning, dels efter den oväntat starka amerikanska sysselsättningsstatistiken i fredags eftermiddag, dels på grund av viss ny optimism om avtalet mellan USA och Kina.

Omkring klockan 10.30 hade OMXS30 klättrat 1,1 procent till 1.756 och aktier för 4,9 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna handlades också högre, även om uppgångarna inte riktigt var i nivå med Stockholms.

Av sektorerna gick industri och råvaror starkt, medan hälsovård och dagligvaror tappade något. Inom OMXS30 toppade Hexagon med ett kurslyft på 4 procent, men även verkstadsbolag som Volvo och SKF gick starkt med uppgångar på runt 3 procent.

Bland de relativt fåtaliga aktierna på minus i storbolagsindexet fanns Astra Zeneca, som var svagast med minus 1,8 procent. Tele2 tappade 0,8 procent.

Utanför OMXS30 lyfte Africa Oil rejält och var hela 11,9 procent högre till 9:48 kronor, efter att fått sin riktkurs kraftigt höjd av Sparebank 1 till 18 kronor från tidigare 13. Höjningen motiverades med den affär Africa Oil presenterade i förra veckan, som innebär ett ökat ägande i POGBV (Petrobras Oil and Gas) som har exponering mot oljefält utanför Nigerias kust. I fredags höjdes även Africa Oils riktkurs av Pareto, då till 16 kronor från 14.

Powercell, som rusat med mer än 300 procent sedan årsskiftet, säljrekommenderades i Dagens Industri som tyckte att bolagets framtida framgångar börjar se inprisade ut i värderingen och att ägarna därför bör passa på att ta hem vinster. Aktien föll 4,3 procent under intensiv handel.

Embracer, som i torsdags föll 14,5 procent efter en negativ analys kombinerad med ett förslag om att blanka aktien, hämtade sig en del och steg 4 procent.

Efter fredagens rapportdriva uppgång på drygt 7 procent backade Loomis 4 procent. Carnegie har sänkt sin rekommendation till behåll och pekar på att köpet av det tyska kontanthanteringsbolaget Ziemann innebär en kortsiktig risk då det ska införlivas i en tysk verksamhet där Loomis har en begränsad erfarenhet. Investmentbankens syn på medellång och lång sikt är fortfarande positiv.

Flygbolag gick starkt i hela Europa, sedan irländska Ryanairs kvartalsrapport fått ett positivt mottagande. SAS handlades 3,7 procent högre.

Även råvaror gick starkt runtom i Europa. På svenskt börsgolv var Boliden upp 2,4 procent och Lundin Mining handlades 3,3 procent högre.

Epiroc har tecknat avtal med chilenska Pucobre om digitalisering av bolagets gruvverksamhet för att stärka produktivitet och säkerhet med hjälp av Epirocs så kallade 6th Sense-lösning. Aktien avancerade 2,7 procent.

Flera investmentbanker som var rådgivare till riskkapitalbolaget EQT inför börsnoteringen har nu inlett bevakning av aktien. Goldman Sachs rekommenderar neutral med riktkurs 90 kronor, JP Morgan rekommenderar övervikt och 115 kronor, Morgan Stanley jämvikt och 101 kronor, medan SEB Equities rekommenderar köp och riktkursen 114 kronor.

EQT-aktien reagerade med att stiga 4,2 procent till 96:48 kronor.

Nederländska NIBC Bank har inlett en uppdragsbevakning av Alligator Bioscience med köprekommendation och riktkursen 21 kronor. Aktien lyfte 7,6 procent till 11:90 kronor.

Anoto har under morgonen aviserat en riktad nyemission av 12 miljoner aktier till sydkoreanska Soft Works, till en kurs motsvarande cirka 1:17 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på runt 18 procent mot snittet under tio handelsdagar närmast före styrelsens emissionsbeslut. Aktien stängde i fredags vid 0:995 kronor, men lyfte efter emissionsbeskedet 8,9 procent till 1:078 kronor.

Moberg Pharma handlades på måndagen för första dagen utan rätt till del i ett inlösenprogram som ger 46:50 kronor per aktie. Aktien tappade 42:60 kronor (54 procent) till 36:80 kronor.

Medicinteknikbolaget Quickcool vill byta namn till Bio-Med Cannabis Europe och bli ett holdingbolag för cannabisinvesteringar - detta gillades av marknaden som handlade upp aktien hela 29 procent.