Det är bara en tidsfråga innan Norwegian går under på grund av sina höga skulder, sade konkurrenten Ryanairs vd Michael O’Leary till CNBC på måndagen. Ryanair-chefens utspel baseras på Norwegians beslut att sälja flygplan förra månaden.

”De har nu gått över till att sälja flygplan för att få in 50 miljoner (dollar) vilket inte är tillräckligt för att betala en veckas bränslekostnader. Norwegian är dömda att gå under, affärsmodellen fungerar inte och de är belastade med tunga skulder. Det är bara en tidsfråga innan de går under”, sade O’Leary.



Norwegian gjorde under senaste räkenskapsåret en förlust på 1,45 miljarder norska kronor. Resultatet tyngdes av motorproblem, prissäkringar för bränslekostnader och tuff konkurrens.



Ryanairs resultat för senaste halvårsperioden visade på en vinst om 1,15 miljarder euro, vilket var över analytikernas förväntningar.



En talesperson för Norwegian var vid tidpunkten inte tillgänglig för en kommentar när CNBC kontaktade bolaget. Till Finwire bemöter dock bolaget utspelet.



"Det är inte första gången Michael O’Leary pratar illa om Norwegian och kommer med det ena felaktiga påståendet efter det andra. Det har han gjort under många år och det är märkligt att han så fort han får möjlighet i officiella sammanhang, vill kritisera Norwegian", skriver bolaget i ett mail till Finwire.



Norwegian pekar på att man har haft det bästa kvartalsresultatet någonsin och levererat över förväntningarna när det gäller sparprogrammet #Focus2019. Bolaget har även etablerat ett gemensamt ägarbolag för delar av flygplansflottan med China Construction Bank Leasing International, en av Kinas största banker.