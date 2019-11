Sluta satsa 110 procent – 70 räcker

”PERFEKT KAN INGEN bli, bäst kan bara en bli, men alla kan bli skitbra.”

Så lyder huvudbudskapet i Handelsprofessorn Micael Dahléns nyutkomna träningsbok ”Starkt kul”.



Och det fina med att bli skitbra är att man själv kan avgöra vad det innebär, menar han.



För Micael Dahlén handlar det om utmaningar, som när han sprang Midnattsloppet på kryckor och när han slog det inofficiella svenska rekordet på 56 chins - armarna drar upp kroppsvikten så att hakan hamnar över stången.



Medan höjdhopparen Kajsa Bergqvist fick träna en massa för att bli bäst i Sverige på 2,06 kunde sjukamparen Carolina Klüft hoppa 1,95 och ändå bli skitbra i ytterligare sex grenar.



Det beror på att prestationskurvan på ena axeln först är brant i förhållande till träningsmängden på den andra för att sedan snabbt plana ut.



Insikten att det räcker med 70 procent för att bli skitbra kommer sig av att han själv gick in i väggen 2013 så illa att han behövde ta tjänstledigt ett år för att lära sig att livet går ut på att ha kul - inte att prestera.



För att aldrig glömma det har han tatuerat in siffran 70 på höger underarm.



Men att ha kul handlar också om att vara i god form - i hans fall i sinnessjukt god form.

På kontoret på Handelshögskolan i Stockholm tar det sig uttryck i att Micael Dahlén gör armhävningar - boken kryllar av olika varianter - varje gång han inte kan låta bli att titta på mobilen.



Andra metoder är 43-minutersmöten i stället för en timmes med motiveringen att ”inget effektivt möte tar längre tid än så”.



Det kan naturligtvis låta stressigt med ständig minutjakt, men han är övertygad om att bara vi drar maximal nytta av dygnet och gör kroppen slapp och skön av träning får det i kombination med god sömn stressen att minska väsentligt.



Det synsättet tar sig närmast galna uttryck, som att han trötta dagar framför Netflixserier spänner en muskelgrupp så hårt han kan, slappnar av och går vidare till nästa tills hela kroppen är genomgången.



Resonemanget lyder att träning som blir av - oavsett vad det är - är bättre än ingen alls.

Förutom att det mesta av tidsöverskottet tycks gå åt till träning i så galna former att en bruten näsa är helt okej och ninjasittningar och annat har gjort att han utan minsta ansträngning knyter sina egna skor stående, är god sömn också en grundförutsättning för att ha energi att bli skitbra på något.



Professorns genväg till det består bland annat av att följa säsongsvariationerna, men också att ”tråksova” under trista tågresor och för långa biofilmer och att ”attacksova” där han letar upp sovhytter på exempelvis flygplatsen Schiphol i Amsterdam eller andra platser som kan ge några extra minuters sömn.



Enligt amerikanska National Sleep Foundation räcker det med en kvarts powernap, medan en halvtimme eller mer ger dåsighet.



Hans tredje metod, att ”låtassova”, liknar meditation och maximerar minne, koncentration, energinivå och prestation, lovar han.



Boken innehåller även kostråd och enligt devisen att man också måste njuta äter han dagligen tre skumtomtar.



”Starkt kul” är långtifrån den enda boken av Handelsprofessorn. ”Nextopia” - som titeln antyder handlar den om förväntningssamhället - har sålt i hundratusentals exemplar.



Han har nyligen också hållit så kallade performance lecture - en blandning av teater och TED-talk - på Dramaten. Ämne? Lycka.



Han har många järn i elden, men lever han alltid efter 70procentsregeln?



Njae, är nog svaret. Efter att förgäves ha sökt honom för en intervju blir svaret från bokförlaget Volante att han är så upptagen med styrelsearbete att han inte ens har en kvart över... 43-minutersmöten i stället för 1-timmes och muskelövningar framför Netflix kommer man långt med menar Micael Dahlén.



