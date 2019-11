Pinterest störtdök efter omsättningsbesvikelse

Pinterests aktie, som till skillnad från många andra nynoterade techbolag haft en positiv utveckling under året, rasade i torsdagens efterhandel i New York.

Bildapplikationens omsättning kom in under förväntan och aktien handlades ned med mer än 20 procent efter rapporten.

Amerikanska Pinterests tillväxt utanför USA sker till lägre annonsintäkter än i USA och mot denna bakgrund hjälpte det inte att techbolaget redovisade en överraskande vinst på 4 miljoner dollar, att jämföra med Bloomberg News analytikersnitt på en förlust på 22 miljoner dollar. Uträknat per aktie blev överskottet 1 cent, mot väntade -4 cent.



I helhet var Pinterests månatliga aktiva användare i snitt 322 miljoner i kvartalet, även det högre än väntade 311 miljoner.



Omsättningen kom in på 280 miljoner dollar, 2 miljoner lägre än väntat enligt Bloomberg News konsensusestimat.



Prognosen för helåret höjdes avseende omsättning, dock mindre än analytikerna räknat med. Nu räknar Pinterest med ett driftsresultat för året på minus 10-30 miljoner dollar, mot tidigare kommunicerade minus 25-50 miljoner. Analytikernas förhandstips låg på 31 miljoner dollar i underskott.



Omsättningen spås landa i intervallet 1,10-1,12 miljarder dollar, mot en förväntad höjning i toppen av intervallet.



Pinterests aktie var under den tidiga hösten som mest upp runt 45 procent från noteringsdagen i april. Sedan dess har aktien dock letat sig tillbaka ner till en ökning på omkring 25 procent innan efterhandelsraset ner till 20 dollar på torsdagen. Noteringskursen var 19 dollar.



Bland mindre lyckosamma noteringar som genomförts under året kan bland annat Uber, Lyft och Slack nämnas.



