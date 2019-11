Savelend öppnar dörren för fler att spara i krediter

Enligt en undersökning från Ipsos sparar nio av tio svenskar för framtiden, men majoriteten använder ett sparkonto där genomsnittet får under 1 procent i ränta. Savelends mål är att ge sina investerare en avkastning på 7 till 9 procent.

Ett populärt alternativ till sparkontot för många är att spara i aktier på börsen, men utöver kunskap om olika aktier krävs det mycket tid för att veta när man bör köpa och sälja.

”Vi demokratiserar investeringar. Det ska inte behövas en ekonomiutbildning för att spara genom investeringar. Grundprincipen är att det ska vara enkelt för användarna eftersom Savelends system gör jobbet med att maximera vinsten och sprida riskerna”, säger Ludwig Pettersson.

Savelend Savelend är ett varumärke i koncernen Savelend Credit Group AB (publ) och driver verksamhet inom fyra affärsområden; investeringsplattform, konsumentkrediter, företagskrediter samt fakturerings- och inkassolösning. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolagsgruppen har kontor i Stockholm och polska Gdynia och Warsawa. Läs mer om Savelend här!

Smart sätt att sprida sina risker

Både företag och privatpersoner kan investera i krediter med en förväntad årsavkastning på 7 till 9 procent. Det är enkelt och går smidigt att få tillgång till plattformen med BankID. Även ovana investerare kan komma igång på ett par minuter.

”Alla bra sparplaner bygger på att man sprider sina investeringar. Att spara på börsen är det självklara alternativet för många, men att investera i krediter genom Savelend är ett utmärkt sätt att sprida sina risker”, säger Ludwig Pettersson.

River barriärer och planerar listning på Nasdaq First North Growth Market

Investeringar i krediter var tidigare förbehållet banker, kreditbolag och andra större aktörer. Savelend river barriärer med sin investeringsplattform för att fler ska kunna välja olika sorters investeringar och bygga upp en egen kreditportfölj.

”Vi tillhandahåller en marknadsplats där investerare kopplas samman med låntagare. På så sätt får privatpersoner och företag möjlighet att investera i olika kredittyper med varierande löptider, räntor och risknivåer”, säger Ludwig Pettersson och avslutar:



”Vårt mål är en årsavkastning på 7 till 9 procent, men under åren 2014 – 2018 har våra investerare fått en genomsnittlig återbäring på 9,4 procent per år.”

Företaget Savelend har haft en positiv utveckling under flera år och planerar för listning av företagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 2020. Målet är att etablera den ledande marknadsplatsen för krediter i Sverige.