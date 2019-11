Lundin Petroleum ökar omsättningen – och höjer produktionsprognosen

Oljebolaget Lundin Petroleums ebitda-resultat blev 411 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2019.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 393 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten.

Lundin Petroleums intäkter uppgick till 1.215 miljoner dollar för perioden. Här låg konsensusprognosen på 466 miljoner. I intäkterna ingår redan känd vinst från försäljning av tillgångar med 757 miljoner dollar.

Produktionen uppgick under kvartalet till 82,7 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet. Väntat var 78,9 tusen fat per dag.

Företaget snävar in sin produktionsprognos för 2019. Den nya prognosen är en produktion på i snitt 90.000-95.000 fat per dag. Tidigare var bedömningen 75.000-95.000 fat per dag.

Enligt Infront Data väntades snittproduktionen under 2019 inför torsdagens rapport uppgå till 78,9 tusen fat per dag.

Bolaget sänker sin prognos om totala kostnader för utbyggnadsinvesteringar och prospektering till 1.055 miljoner dollar, från tidigare 1.110 miljoner dollar.

Aktien är upp runt en procent strax efter klockan 09 på torsdagsmorgonen.