EU godkänner försenat brexit – kan skjutas upp till nästa år

Frankrikes president Emmanuel Macron kommer att gå med på att det brittiska utträdet ur EU fördröjs till den 31 januari 2020.

Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en företrädare för den franska regeringen.

Källan uppger att Macron samtalade över telefon med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson på söndagseftermiddagen, och att det "mest troliga" nu är att de 27 EU-länderna kommer att enas om fördröjningen vid ett möte på måndagsmorgonen.

Nyhetsbyrån Direkt rapporterade tidigare på måndagen, med hänvisning till EU-källor, att de 27 kvarvarande EU-länderna väntas godkänna Storbritanniens begäran att skjuta upp utträdet ur EU till den 31 januari.

På måndagsförmiddagen bekräftar Donald Tusk på Twitter att EU är överens om ett försenat brexit igen:

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.