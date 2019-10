Glöm VR och AR – nästa år måste du förbereda dig på Extended Reality

Efter att Oculus-grundaren Palmer Luckey sålde sitt headset-bolag till Facebook för drygt två miljarder dollar våren 2014 blev det en massa prat om att VR skulle slå igenom, men inget hände.

När Nintendos Augmented Reality-spel Pokémon Go slog igenom med dunder och brak 2016 kändes manegen krattad för att AR skulle få sitt stora genombrott, men inget hände.



Nu är det stekheta trenden Extended Reality, XR, som gäller.



XR innebär att kombinera VR- och AR-världarna – ett exempel är att man med ett AR-headset placerar ett holografiskt piano i rummet som det går att spela på.



Enligt författaren, futuristen och Forbes-skribenten Bernard Marr har XR funnits i spelvärlden ett par år, men han är nu övertygad om att tekniken också får sitt stora genombrott i näringslivet nästa år.



Det innebär exempelvis att XR blir allt viktigare för alltifrån utbildningar till simuleringar, men också i syfte att utveckla metoder att interagera med kund.



Bernard Marr pekar att såväl bolag som individer som inte håller jämn takt med stora teknikskiften kommer att hamna hjälplöst efter medan de som hakar på redan nu har synnerligen goda chanser att skaffa sig rejäla försprång.



Förutom XR har superfuturisten identifierat ytterligare sex nyckeltrender som får stor påverkan 2020:



1. AI som tjänst

I sin bok ”Artificial Intelligence in Practice” nämner han bland annat att de flesta bolagen redan har börjat utforska hur AI dels kan användas i syfte att dels förbättra kundupplevelsen, dels strömlinjeforma verksamheter. Problemet är bara att utvecklingen av egna AI-system lätt blir väldigt dyr.



Situationen underlättas inte av att AI som tjänst från exempelvis jättar som Amazon, Google och Microsoft är för breda och för dyra.



Det skapar utrymme för att nya bolag som utvecklar AI-tjänster för rad olika arbetsuppgifter i företag växer upp likt svampar ur jorden nästa år.



2. 5G

Bred utrullning av nya 5G-nätet att göra det enklare för bolag att låta maskiner, robotar och självstyrande fordon samla och överföra mer data än någonsin. Det leder bland annat i sin tur till smartare maskiner.



3. Personaliserad/prediktiv medicinering

Nära kopplat till just denna trend inom vården är ökade möjligheter att samla in data via wearables – teknik inbyggd i bärbara produkter. Genom datan kan läkare bli mer precisa dels när det gäller vilka mediciner man skriver ut, dels vad gäller att enklare hitta rätt behandlingsformer.



4. Datorbaserat seende

Här får vi inte bara se en bred utrullning av nya prylar för konsumenterna, utan också att exempelvis produktionslinjer utrustas med en ny kameraform kameror med förmåga att automatiskt upptäcka defekta produkter och larma om detsamma.



Nya former av datorseende gör också ansiktsigenkänning till ett stekhett samtalsämne 2020, men i kölvattnet av den utvecklingen uppstår heta diskussioner om huruvida vi har skapat ett Big Brother-samhälle – ett uttryck hämtat från George Orwells roman “1984”.



5. Blockchain

Satsningar från namnkunniga bolag som FedEx, IBM, Walmart och Mastercard ger ringar-på-vattnet-effekter som får fler bolag att satsa på olika blockchainrelaterade projekt, enligt Bernard Marr.



Något som ytterligare bana väg för ett stort genombrott 2020 är att det är samma år som Facebook för väntas introducera sin egen och redan kommunicerade kryptovaluta Libra.



6. Självkörande fordon

I takt med att alltfler fordon får självstyrande funktioner räknar Bernard Marr också med att det uppstår en het debatt kring den lagstiftning som krävs för att bereda väg för övergången.



Läs även: Deras bluffar synas i stor studie: 40 procent av Europas AI-startups har ingen AI