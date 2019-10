Superexperter: Flygbranschen måste följa SAS exempel – satsa på hybridplan därefter elplan

Därför måste flygindustrin följa bilindustrins exempel och under en övergångsfas till helt eldrivna flygplan storsatsa på hybridplan. Det hävdar två partners vid amerikanska managementkonsultbolaget Oliver Wyman.



2,4 procent av de totala globala koldioxidutsläppen och 12 procent av alla växthusgaser från hela transportsektorn.



Så ser det bistra facit ut för flygbranschen idag.



Men trots att situationen redan är illa riskerar den att bli värre om världen inte snabbt övergår till hybridplan.



Det hävdar Jeremy Bouchard och Eric Confais vid amerikanska managementkonsultbolag Oliver Wyman i en Forbes-artikel – Jeremy är partner inom transportområdet och Eric inom energiområdet.



Detta beror på att tekniken är på väg att nå en termodynamisk gräns för hur stora mängder energi som kan utvinnas ur fossildrivna bränslen till rimliga pengar.



Finner man inga vettiga alternativ till fossila bränslen kommer det kraftigt ökande flygresandet - främst drivet av Asiens snabba utveckling – att leda till en dramatisk ökning av utsläppen.



Oliver Wyman-duon pekar bland annat på en studie som säger att det redan 2029 kommer att ha skett en 63-procentig ökning av antalet passagerarkilometer till 12 biljoner.



Den utvecklingen är i sin tur sprungen ur att den totala flygflottan i världen väntas växa med 43 procent till drygt 39 000 flygplan.



Sker inget drastiskt för att bromsa den skenande utvecklingen räknar FN-organet Internationella Civila Luftfartsorganisationen med en 300-procentig ökning av flygbranschens totala utsläpp fram till 2050.



Ett stort problem i det sammanhanget är att en komplett lösning i form av kommersiella helt eldrivna flygplan ligger flera decennier bort.



Därmed är det heller ingen slump att SAS och Airbus offentliggjorde ett samarbete i maj med målet att utveckla hybriddrivna plan för storskalig kommersiell användning.



Därutöver har det skett ett antal mer eller mindre lyckade experiment i världen med just hybriddrivna flygplan – plan som kombinerar flygfotogen (kerosin) med just eldrift.



Och även om övergången till hybridplan kräver att flygbranschen övervinner en rad ingenjörsmässiga utmaningar och lagstiftarna måste hänga med i utvecklingen ser Oliver Wyman-duon det som ett långt mer mer realistiskt alternativ att bromsa utsläppen än att helt övergå till eldrivna plan.



Rent tekniskt fungerar hybriddrivna plan så att de förutom flygfotogen har elmotorer som använder “ren kraft” som antingen redan är lagrad i batterier eller produceras av vätgasdrivna bränsleceller.



De båda metoderna har sina för- respektive nackdelar vad gäller alltifrån hur mycket energi som kan utvinnas och hur det går till att utvinna energin till vilka biprodukter som uppstår längs vägen.



Men litiumjon-batterier och vätgasdrivna bränsleceller i all ära.



Enligt duon tittar vissa höjdare i flygbransc även på flytande väte som drivmedel- det vill säga nedfruset väte.



Det speciella med just flytande väte är att NASA har använt det för att driva raketer nästan så långt tillbaka som när myndigheten bildades 1958.



När det gäller just NASA finansierar myndigheten ett projekt vid Illinois-universitet med målet är att utveckla en hel plattform för eldrivna plan som blott använder just flytande väte som energilagringsmetod.



Parallellt har myndigheten en längre tid forskat kring utvecklingen av vätgasdrivna hybridmodeller av flygplan.



Oavsett vilken metod som blir den som driver utvecklingen av hybridplan framåt framöver anser Oliver Wyman-duon att en av de största fördelarna med just hybridplan är att det ger flygbranschen andrum att skapa en ny sorts plan som helt drivs på ”ren el” och därmed inte orsakar utsläpp.



Stora saker på gång kring hybridplan:

2016 övergav Safran Landing Systems och säkerhetsjätten Honeywell utvecklingen av ett elektroniskt taxningssystem som skulle ha lett till minskade utsläpp och bränslekonsumtion för kortdistansflyg, men där låga bränslepriser gjorde att systemet inte blev så attraktivt för flygbolagen.

Därefter har det skett vissa flighter med små hybrida flygplan. Ett exempel är att Stuttgart-universitetets så kallade e-Genius-plan har genomfört minst två framgångsrika flygningar över Alperna med hjälp av ett system bestående av en elektrisk motor, batterier, en generator och en förbränningsmotor.

I oktober 2018 offentliggjordes världens första hybridplan Element One av det Singapore-baserade bolaget HES Energy Systems.

I slutet av förra året offentliggjorde Diamond Aircraft Industries och tyska Siemens första flygningen med ett flermotorigt hybridplan.

I maj inledde SAS och Airbus ett samarbete med målet att skapa hybriddrivna plan för storskalig kommersiell användning.

Vid Paris Air Show i slutet av juni offentliggjorde alltifrån Safran, Daher och israeliska startup-bolaget Eviation till just Airbus olika hybridprojekt.

I juni stod det också klart att Rolls Royce siktar in sig på att köpa Siemens eAircraft-verksamhet.

