Europabörsernas kommande rapportsäsong – värsta på 3 år

Europeiska bolag är på väg mot den sämsta kvartalsrapportsäsongen på tre år sett till vinst per aktie, med omsättningsfall för första gången sedan början på 2018, enligt en sammanställning av analytikerkonsensus från dataanalysföretaget Refinitiv.

Bolag listade på det regionala indexet Euro Stoxx 600 väntas i helhet rapportera minskningar om 2,2 procent i tredje kvartalets vinst per aktie. I förra veckan var den förväntade minskningen 1,9 procent.



Omsättningsminskningen analytikerna räknar med är 0,3 procent lägre i kvartalet. Här har siffran dock förbättrats från minus 0,4 procent från förra veckan.



Tänkbara orsaker till den negativare synen i analytikerkåren är ett flertal svaga indikationer från konjunkturindikatorer som inköpschefsindex, som så sent som i går kom in under den avgörande indikatornivån 50 för USA, och stora delar av Europa. Den försiktigare synen kan i sin tur vara en konsekvens av handelskonflikten mellan USA och Kina, den utdragna brexitprocessen och försvagningar i den tyska industrin.



Om analytikerna ges rätt blir kvartal tre det tredje raka kvartalet som har kommit in svagare än det föregående.



