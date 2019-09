Wall Street: Nytt samarbete lyfte Beyond Meat – över 11 %

De ledande börserna i New York återhämtade en del av den tidiga nedgången under torsdagen, men stängde svagt nedåt. Den ökade riskviljan under kvällen åtföljdes av ett stigande oljepris.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,3 procent till 26.891. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,2 procent till 2.977, medan Nasdaqs kompositindex tappade 0,6 procent till 8.031.

Sektorsvis var det störst uppgångar för fastighetsbolag och dagligvaror, medan energisektorn gick tyngst.

Börsen sjönk initialt på torsdagen efter att rapporten från en visselblåsare, som eventuellt kan fälla Donald Trump för riksrätt, släppts. Vidare kom uppgifter att USA troligen inte förlänger dispensen för amerikanska bolag att handla med Huawei.

”Marknaden verkar vara mer fokuserad på Trumps handelspolitik än risken för att han ställs inför riksrätt”, sade Mike Ryan på UBS Global Wealth Management till Bloomberg News.

Bland enskilda aktier steg Beyond Meat 11,5 procent på nyheten att McDonald's ska testa bolagets grödobaserade hamburgare på restauranger i kanadensiska Ontario.

Conagra, verksamt inom fryst mat, avancerade 3,7 procent efter ett kvartalsresultat som var bättre än väntat.

Brittiska tobaksbolaget Imperial Brands var ner drygt 13 procent i New York-handeln efter att ha sänkt sin helårsprognos.

Kryssningsoperatören Carnival sjönk 8,6 procent efter att ha sänkt prognoserna för helåret i samband med rapporten för det tredje kvartalet. Sektorskollegan Norwegian Cruise Line drogs med i fallet och var ned 3,8 procent.

Electrolux konkurrent Whirlpool steg 3,0 procent efter att JP Morgan uppgraderat aktien till övervikt från neutral.

Autoliv har fått sänkt kreditbetyget av S&P till BBB+ från tidigare A-. Enligt kreditvärderingsinstitutet är utsikterna fortsatt negativa. Aktien var dock upp 0,9 procent.

Musikstreamingföretaget Spotify backade 1,7 procent utan bolagsspecifika nyheter.

Oljebolaget Exxon Mobil har sålt tillgångar i Norge till ett värde av 4,5 miljarder dollar. Aktien var ned 0,5 procent.

Vidare steg oljepriset under kvällen på nyheten att Pentagon kommer att skicka militärutrustning och personal till Saudiarabien, rapporterade Bloomberg.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 4 punkter till 1,69 procent.