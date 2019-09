Stockholmsbörsen fortsätter falla tungt på onsdagen

Stockholmsbörsen faller vidare på onsdagsmorgonen. Detta efter att även USA-börserna avslutat tisdagen med lägre index, S&P 500-index backade något och sjönk 0,8 procent.

I Asien har börserna under morgonen överlag sjunkit med en nedgång för Hongkongbörsens Hang Seng-index på omkring 1 procent.

Atlas Copcos konkurrent på vakuumområdet, Pfeiffer Vacuum, har vinstvarnat för helåret 2019. Försäljningsguidningen sänktes från 640-660 miljoner euro till 620-640 miljoner, medan rörelsemarginalsprognosen sänks till 10 procent från 11-14 procent. Atlas Copco Vacuum stod för 22 procent av koncernens försäljning under årets första sex månader och för 26 procent av rörelseresultatet, konstaterar Pareto.

För Volvos vidkommande minskade antalet EU-registreringar av tunga lastbilar med drygt 25 procent i juli och med nära 22 procent i augusti, jämfört med motsvarande månader förra året.

Den tidigare chefen för Stora Ensos division Consumer Board kommer att ta steget upp till vd för hela koncernen från den 1 december i år.

Skanska har tecknat ytterligare order med Region Skåne i ett projekt för att bygga den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde. Kontraktet för nu tecknade samt återstående etapper är värt cirka 4,2 miljarder kronor.

Även Instalco har fått en order vid byggandet av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde. Instalcos order uppges vara värd 270 miljoner kronor och gäller omfattande högteknologiska VS-installationer.

Oscar Properties får en ny finanschef i Per-Axel Sundström, som närmast kommer från bostadsfastighetsbolaget Hembla.

Oljebolaget Maha Energy har upptäckt ökade olje- och gasreserver vid Tiefältet i Brasilien, där borrningar nyligen inleddes vid Attic Well. Bevisade oljereserver uppgick per den 1 augusti till 5,2 miljoner fat olja, att jämföra med 4,6 miljoner per den 1 augusti Medräknat sannolika reserver är motsvarande siffra 17,4 miljoner ton per den 1 augusti (10,7).

Volvo har fått en sänkt riktkurs av Pareto, till 190 från 195 kronor, medan köprekommendationen ligger fast.

Affärsvärlden Analys+ rekommenderar köp av investmentbolaget Traction, trots att substansrabatten bedöms vara låg för närvarande. Men den stora krigskassan och långsiktiga värdestrategin lockar, enligt analysen.

TC Techs styrelseledamot Per-Anders Johansson har via bolag köpt aktier för nära 1 miljoner kronor i TC Tech. Köpet av 70.000 aktier, till kursen 13:75 kronor, skedde på tisdagen. Efter köpet är hans samlade innehav i bolaget nära 6,9 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 43 procent av det totala antalet.

Dustin har fått en höjd rekommendationtill köp av Handelsbanken Capital Markets, medan riktkursen ligger kvar på 89 kronor. Aktien stängde på tisdagen vid 75:20 kronor.