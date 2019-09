Rekordhöga nivåer av skulder skickas till Kronofogden

Obetalda skulder som skickas till Kronofogden är högre än någonsin enligt färsk statistik för årets första sex månader.

Fram till sista juni fick Kronofogden in cirka 15 400 krav på obetalda skulder i intervallet 100 000 - 500 000 kronor. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året.



”Antalet krav på mellan 100 000 och 500 000 kronor ökar markant, och det är tydligt att skulder kopplade till lån utan säkerhet driver upp siffrorna,” säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden, i ett pressmeddelande.



Det beskrivs att det varit en ökning i flera år, men att utvecklingen nu accelererat.



”Det tyder på att kreditgivarna behöver göra noggrannare bedömningar av människors ekonomi innan de beviljar ett lån. Det här är en oroande trend, som vi kommer att analysera djupare framöver”, säger Andrea Gleerup.



Totalt fick Kronofogden under första halvåret in närmare 580 000 ansökningar om betalningsföreläggande. Kravens sammanlagda skuldbelopp har ökat med 12,7 procent till drygt 9 miljarder kronor vilket är en rekordhög nivå.



Läs även: Från konkurshot till rakettillväxt - så vände han Urbanista