Inför dagens FN-toppmöte: 90 storföretag lovar att minska utsläpp för Parisavtalet

Närmare 90 internationella storföretag i en rad olika sektorer lovar att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp i en ny kampanj.

Dussintals företag har engagerat sig i koalitionsgruppen We Mean Business initiativ att skynda på näringslivets klimatethandlingar inför FN-toppmötet i New York som hålls under måndagen, skriver Reuters.

Enligt We Mean Business har 87 företag, med ett totalt marknadsvärde på mer är 2,3 biljoner dollar, engagerat sig i kampanjen.

"Nu behöver fler företag bli delaktiga i rörelsen, för att sända tydliga signaler om att marknaden håller på att ändras", säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres i ett uttalande.

Bland företagen som har lovat att minska sina utsläpp till noll till 2050 finns schweiziska Nestle, franska Saint-Gobain och L'Oréal.

Företag som finska Nokia, franska Danone och brittiska AstraZeneca har inte gått riktigt lika långt som att lova noll-utsläpp, men uppger att de kommer att justera sina utsläpp efter Parisavtalets mål att stanna den globala uppvärmningen vid +1,5 grader.

Vissa experter ställer sig frågande inför huruvida publika bolag som är bundna att maximera sin aktieägaravkastning verkligen kommer att göra de enorma investeringar som krävs för att kämpa mot klimatförändringarna. Många investerare sätter å andra sidan stor press på företag att handla för just klimatet.

Generalsekreterare Antonio Guterres menar att den privata sektorn är livsviktig för att få till en mer ambitiös handlingsplan under måndagens toppmöte i New York.

Mötet syftar till att boosta Parisavtalet, innan det går in en avgörande implementeringsfas nästa år.

FN-toppmötet inleds klockan 16 på måndagen, svensk tid.

