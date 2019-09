Skepticism kring Hongkongbörsens bud på Londonbörsen – väntas tacka nej

Londonbörsen, LSE, väntas tacka nej till uppköpserbjudandet från Hongkongbörsen, HKEX, värt 37 miljarder dollar. Det skriver The Guardian.

Att det råder en skepticism kring affären framgår av hur LSE-aktien rörde sig under onsdagen. Efter en initial uppgång på 9 procent efter att budet framlagts, backade den tillbaka till att stänga på 72,06 pund per aktie, en ökning med 5,9 procent för dagen. Den stängda kursen på 72,06 pund är betydligt under HKEX erbjudande på 83,61 pund per aktie.

Läs även: Börsfusion: Hongkongbörsens ägare budar på Londonbörsen

Att LSE-aktien inte mäktade lyfta upp till HKEX-erbjudandet antyder att investerare ser utmaningar, skriver tidningen. Dessa kan vara både regulatoriska så väl som politiska, givet att den brittiska regeringen betrakar LSE som ytterst viktig, "critically important".

HKEX bud, vilken utgörs av kontanter och aktier, är villkorad av att LSE avstår sitt planerade köp av finansdataföretaget Refinitiv för 27 miljarder dollar.

HKEX-ägarbolag Hongkong Exchanges and Clearing tappar 3,6 procent under fredagen på sitt bud på LSE.