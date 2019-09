ECB sänker räntan till minus 0,5% och återupptar obligationsköp

ECB sänkte på torsdagen som väntat inlåningsräntan till -0,5 procent, från tidigare -0,4 procent, medan refiräntan och utlåningsräntan lämnades oförändrade.

Samtidigt återupptar centralbanken obligationsköpen med 20 miljarder euro per månad från och med november, vilket var under förväntan på 30 miljarder per månad enligt Reuters analytikerenkät. Budskapet är att köpen ska fortsätta så länge som det behövs.



ECB kommer även att återinvestera förfallna värdepapper som köpts under obligationsköpsprogrammet utöver datumet för den första räntehöjningen.



Centralbanken förväntar sig att räntorna kommer att vara vid nuvarande eller lägre nivåer fram till att inflationsutsikterna är i linje med målet på nära, men under, 2 procent. Tidigare utsaga var att räntorna skulle ligga kvar åtminstone under hela första halvåret 2020



ECB kommer också att justera de långfristiga refinansieringstransaktionerna, TLTRO, för att bibehålla gynnsamma lånevillkor. TLTRO är ett av centralbankens penningpolitiska verktyg och används för att ge regionens banker likviditet.



För att mildra effekterna från minusräntan på banksektorn inför ECB även ett så kallat tudelat system för inlåningsräntan.



Stockholmsbörsen lyfte 0,3 procentenheter efter beskedet till plus 1,0 procent men har sedan dess tappat halva uppgången. Euron försvagades samtidigt mot dollarn medan obligationsräntorna har backat.



Förväntningarna i analytikerkollektivet var spridda inför ECB:s penningpolitiska besked på torsdagen, och så även reaktionerna - där vissa ser ett utfall i linje med förväntan, medan andra tycker det var oväntat duvaktigt.



"Dagens beslut från ECB var i stort sett i linje med förväntan och därmed ingen stor vändpunkt för Riksbanken. Kronan är stabil i handelsviktade termer", skriver Swedbanks prognoschef Andreas Wallström på Twitter.



Swedbanks chefekonom Anna Breman skriver på samma forum dock att centralbanken "lyckades med konsten att leverera mer än väntat trots höga förväntningar".



"Inga överraskningar - ECB levererar som förväntat", skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist på Twitter, samtidigt som han anser att effekterna på euroområdets ekonomi kommer att bli "tveksamma". Han tycker vidare att beslutet kommer göra Riksbanken glad, då det leder till kortsiktig kronstyrka.



Tvärtemot den utsagan resonerar SBAB:s chefekonom Robert Boije, som i ett twitterinlägg skriver att det nu blir "ännu svårare för Riksbanken att höja reporäntan i närtid".



Börsen steg efter beskedet, samtidigt som euron försvagades och räntorna föll.



"Verkar som om ECB levererar det marknaden gissade på. Borde göra marknaden nöjd även om säkert många hade hoppats på mer för att kickstarta den europeiska ekonomin igen", skriver Alfred Bergs allokeringschef Jonas Olavi på Twitter.



"Börsen lyfter på nya stimulanser i Europa. Marknaden klarade sig bara i nio månader utan ECBs stödköp, sedan behövde sedelpressen startas igen. Denna gång utan slutdatum och med ännu mera minusränta", skriver Maria Landeborn, sparekonom och senior strateg på Danske Bank, i ett twitterinlägg.



Klockan 14.30 startar den sedvanliga presskonferensen med ECB-ordföranden Mario Draghi.