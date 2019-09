Totalfiasko för världens första ”solväg”

Blott hälften av den förväntade energiproduktionen och mängder av sprickor efter att såväl löv som tung trafik har skadat solvägen.



Det är facit efter att franska miljöministern Ségolène Royal 2016 kallade satsningen på bolaget Colas solväg ”Wattway” för ”utan motstycke.”



Tanken var att den 1 kilometer länga vägen - som är gjord av solceller - skulle generera elektricitet till gatlyktorna i den lilla staden Tourouvre i Normandie med strax under 2 000 invånare.





Men sedan vägen öppnade har panelerna blivit lösa eller i värsta fall splittrats till småbitar där ett exempel är att 90 meter av vägsträckan fick demoleras i maj.



Dels handlar det om att ingenjörerna inte hade kalkylerat med att löv faller ned på vägen och förstör solpanelerna, dels har åskväder bidragit till att vägen har blivit förstörd och som det inte vore nog hade ingenjörerna heller inte räknat med hur slitage från extra tunga fordon som exempelvis traktorer skulle påverka vägens hållbarhet.



Colas har bland försvarat sig med att man hade täckt solpanelerna med en kombination av kåda och silikonlager i syfte att stärka motståndskraften mot all trafik.



Oavsett hur väl det fungerade - eller snarare inte fungerade - var det kanske heller inte så smart för projektets fortlevnad att dra igång Wattway-satsningen i just Normandie.



Den franska provinsen utgör nämligen en del av landet som inte direkt har gjort sig känd för sina många soldagar, där bara ett exempel är att Caen har blott 44 dagar rejält solljus per år.



Även om blott 1 kilometer solväg gick lös på 5,2 miljoner dollar är nog prestigeförlusten för miljöministern betydligt värre än den ekonomiska smällen.



För i samband med att ”Wattway” hyllades som den längsta solvägen i världen deklarerade energiministern stolt att Frankrike inom 5 år skulle ha minst 1,6 kilometer solväg på varje 1 000 kilometer väg i Frankrike.



Vad som skulle göra det hela möjligt är att varje solpanel från Colas mäter blott några millimeter i tjocklek och därmed kan läggas kostnadseffektivt på redan befintlig väg.



Förhoppningen var att 1 kilometer solväg skulle producera 150 000 kilowatt-timmar per år, viket är tillräcklig kapacitet för att förse 5 000 människor med elektricitet under ett år.

I stället blev det en nedåtgående spiral med 80 000 kilowatt-timmar 2018 och färre än 40 000 kilowatt-timmar 2019, men däremot endast räknat fram till juli.



Nyligen har vd:n för Wattway, Etienne Gaudin, meddelat att bolaget inte går vidare med Wattway till marknaden.



”Vårt system är inte moget för långdistanstrafik”, har han sagt i en intervju med Le Monde.



Bolagets plan är i stället att fokusera på elektricitet till mindre saker som exempelvis övervakningskameror och ljussättning av busshållplatser.



