Storägaren spår brakförlust – vill skrota börsdebuten

Japanska Softbank, som är storägare i kontorsuthyraren Wework, vill att företagets börsnotering ställs in. Anledningen är det svala mottagandet från investerare inför listningen, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.

Enligt uppgifterna har Softbank uppmanat moderbolaget The We Company att skrota noteringen.

En skepticism har enligt tidningen vuxit fram hos investerarna, som oroas över Weworks förmåga att uppnå lönsamhet. Därtill är även bolagsstyrningen en het fråga då många tycker att medgrundare och vd Adam Neumann har ovanligt mycket att säga till om i företaget.

Med anledning av detta har Weworks värdering kommit ned rejält under noteringsprocessen. Det har rapporterats om ett marknadsvärde på under 20 miljarder dollar, att jämföra med de 47 miljarder dollar som företaget värderades till under en finansieringsrunda i januari.

För Softbanks del skulle Weworks börsdebut till cirka 20 miljarder dollar bli en rejäl förlust givet att man hittills har backat upp bolaget med över 10 miljarder dollar.



