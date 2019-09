Glöm allt du lärt dig – den nya trenden tjänstefiering är här för att stanna

Spotify var med och satte trenden. För vem köper cd-skivor när det istället går att få nästan all musik serverad och uppdaterad genom ett snillrikt abonnemang. Dessutom till ett lägre månadspris än vad en ny fysisk skiva kostar?

Ett decennium och 60 miljoner användare senare, har liknande idéer fått luft under vingarna hos mängder med företag. Tänk bara på nyskapande företeelser som taxitjänsten Uber, boendedelningssajten Airbnb och filmtjänsten Netflix.

Tjänstefiering ökar vinsten

Musik, motorer, tv-serier eller taxitjänster. Alla är exempel på hur företag idag hjälper sina kunder att förena produkter och tjänster med de senaste innovationerna inom AI och IoT (Internet of Things). I affärssystembranschen kallas det för servitization – eller tjänstefiering på ren svenska.

”Det handlar enkelt om att lyckas särskilja en produkt ur mängden med hjälp av att plussa på värdebaserade servicetjänster, där det idag ligger en allt högre vinstmarginal. Dessutom bygger servitization upp en större lojalitet och långvarig relation mellan säljare och kund. I dag förväntar sig tillverkarna ökade intäkter, samtidigt som kunderna inte längre bara vill köpa dina produkter, utan även förväntar sig att få hjälp med att göra den mer effektiv”, berättar Fredrik Persson, European Director Business Development på affärssystembolaget IFS.

Rolls-Royce i nytt avtal med IFS

IFS har flera stora globala kunder. Nyligen har flygmotortillverkaren Rolls-Royce tecknat avtal med IFS. Rolls-Royce säljer inte längre bara flygmotorer utan flygtimmar, som en service till kunderna. De sköter hela servicekedjan på varje motor genom en mängd olika intelligenta och individuella underhållslösningar. Framtidens flygmotor är redan här, och den är både uppkopplad och uppdaterad med senaste datan.

En annan IFS-kund, Saab, säljer också service. Ett exempel är tjänsten ”Power by the hour” till det svenska flygvapnet, där man sålt in både flygtimmar och ett abonnemang där Saab står för drift och underhåll.

Framtiden: skräddarsydda servicemodeller

Tjänstefieringstrenden är förstås inte ny. I undersökningen Manufacturing Service Report från 2016 sade sig 40 procent av alla chefer se tjänstefiering som ett framtida sätt att öka sin försäljning. Tre år senare säger hela 92 procent av de tillfrågade cheferna att deras organisation behöver skräddarsy sina servicemodeller för att kunna svara på kundernas behov.

3 av 4 chefer är överens om att produkter inom de kommande 10 åren kommer att bli förloraren, medan tjänster och underhåll blir en av de främsta vägarna till ökade intäkter. Och i den digitala transformeringen förväntas IoT minska underhållskostnader med 25 procent och minska kostsamma driftstopp med 30 procent.

”Vi har många kunder som jobbar med att få hela organisationen att ställa om till att tänka service och kundupplevelse i första hand. Vi är med och stöttar deras digitaliseringsresa med nya processer och affärsmodeller. Med hjälp av våra smarta affärslösningar hjälper vi kunderna att utnyttja tekniker som AI, AG och IoT. På så sätt kan vi samla och analysera data, för att kunna leverera den bästa kundupplevelsen”, säger Fredrik Persson.

