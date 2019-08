”Det behövs mer institutionellt kapital till små och mindre listade bolag”

Vad är egentligen viktigt för investerare? Hur tänker de kring värdet, och vad får dem att falla för ett bolag? Häng med i Veckans Affärers nya artikelserie om investerare. Den här veckan har vi knackat på hos Peter Werme, partner på Första Entreprenörsfonden, som investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam och med kapitalbehov på 15-20 miljoner kronor efter de första fem åren.



Vad går du och funderar på just nu?



”Idégenering, problemlösning till alla våra företag och just nu även en sustaintechfond på 750 miljoner kronor för institutioner och family offices-kunder som vi håller på att lansera och som ska stängas innan jul. Generellt är det många som söker pengar, men inte i vårt segment, vi ser ett bra intresse för den.”



”Jag funderar inte på konjunkturen eftersom den inte påverkar de bolag vi investerar i lika hög grad, de brukar klara sig i de värsta kriserna eftersom de är entreprenörsdrivna och snabbt kan anpassa sig till nya förutsättningar. Vi var med i svackan 2009 utan några större problem. Den avmattning som nu påbörjats kommer vara i två år men inte bli lika stor.”



Vad får dig att falla för ett bolag?



”Vi tittar på tillväxtbolag inom sustaintech med fokus på teknologi och måbraföretag inom lifescience med starka entreprenörsteam. Vi vill att det ska vara ett starkt team på 3-4 personer med en reell ägarandel, gärna över 50 procent, som brinner för det de gör. Vi går in med en person i teamen. För att det ska bli en affär måste vi känna att personkemin stämmer och att vi kan ha kul tillsammans. Vi ska ju leva och jobba ihop i tio år!

Vi ska kunna fortsätta utveckla innehaven och bolagen ska vara nära botten i ”dödsdalen”. De ska ha tagit fram en produkt, som är ute på marknaden och behöva ett kapitaltillskott för fortsatt tillväxt, men behöver inte ha en beprövad affärsmodell. Flertalet andra VC-bolag tittar mest på själva företaget, historiska siffror och vill dessutom ha en bevisad affärsmodell.”



Hur säger du nej?



”Vi har gått igenom flera tusen företag sedan starten 2006. Hur jag säger nej, beror på hur långt processen kommit. Är det väldigt tidigt skickar vi bara ett mejl, har processen gått längre - den kan ta upp till sex månader - pratar vi med entreprenörsteamet.

Vad brukar det fallera på när ni bestämmer er för att inte gå in i ett bolag?



”Oftast teamet.”



Hur tänker du vad gäller värdet?



”Generellt sett tittar vi på potentialen för en värdeuppgång i bolagen på tio gånger dagens värde. Här jämför vi värderingen med andra bolag samt utgår från en rimlig värdetillväxt om specifika åtgärder vidtas. I början gick vi in som grundare, men nu väntar vi fem år, det tar mycket längre tid att utveckla bolag än man tror.

Värdena på marknaden har kommit ned lite och kan nog komma ned lite ytterligare till följd av den sämre konjunkturen, vilket drabbar såväl små som stora bolag, men jag tror varken utvecklingen blir i paritet med 2009 eller 2000. Just nu finns det massor med pengar till följd av den låga räntan och jakten på avkastning.”



Hur ska Sverige få fler entreprenörsföretag?



”Vi har jättemånga bra entreprenörer idag, men vi skulle behöva ett ännu bättre entreprenörsklimat. Jag skulle vilja se fler aktiva ägare främst i små och mindre listade bolag, det behövs mer institutionellt kapital och mer stabilt kapital. Det finns många intressanta bolag, men institutionerna är lite för försiktiga, trots att de nu får placera mer i dessa bolag. Det finns en stor potential här. Vi placerar redan på småbolagslistan och kommer öka våra placeringar där via den nya fonden utöver onoterade innehav. Tyvärr existerar inte bankfinansiering för dessa bolag. Frågan är vilken bank som ser potentialen att starta upp detta? Sannolikt ett nytt fintechbolag som tänker lite utanför boxen.”

När sover du inte gott om natten?



”Jag sover otroligt bra, men ibland vaknar jag vid tretiden för att försöka lösa något problem som uppstått i något bolag eller på annat sätt.”



Läs även: “Vi undviker startups”