Prisbelönade Greta fortsätter sin framgångsresa på andra sidan Atlanten

Den unga klimataktivisten befinner sig utanför New York efter två veckors segling.

Sveriges Hållbarhetsmäktigaste Greta Thunberg har anlänt till New York efter över två veckor till havs. Hon seglade med en 60 fot stor segelbåt som är utrustad med solpaneler och undervattensturbiner. Dessa producerar el för att göra resan så koldioxidneutral som möjligt. Det rapporterar Business Insider.

Den unga klimataktivisten ska spendera de närmaste månaderna i USA för att delta i klimatmöten. I september väntar henne FN: s klimatmöte i New York och sedan i September i Santiago, Chile.

Greta Thunbergs ankomst försenades med en halv dag efter att segelbåten stötte på oväder med rejäla vågor nära Nova Scotia på tisdagen.

Sveriges Hållbarhetsmäktigaste Greta har tagit emot en uppsjö av priser, bland annat ”Game Changer of the Year”, och finns med på The Times lista för 2019 över de 100 mest inflytelserika ,

Greta Thunberg twittrade tidigt på onsdagsmorgonen att hon kunde se ljus från ön Long Island, belägen öster om New York. Dagens Nyheter skriver att klimatkämpen reser tillsammans med sin pappa Svante Thunberg, den svenske filmfotografen Nathan Grossman och två besättningsmän.