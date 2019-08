”Jordens lungor” brinner rekordmycket – kan få förödande konsekvenser för klimatet

Rekordmånga skogsbränder härjar just nu i Amazonas regnskogar. Och forskare varnar att bränderna kan få förödande konsekvenser för kampen mot klimatförändringarna.

Det skriver CNN.

Totalt har 72 843 skogsbrändar upptäckts av Brasiliens rymdforskningsinstitut, National Institute for Space Research (INPE), i år. Fler än hälften av skogsbränderna har härjat i Amazonas, vilket innebär en ökning i antalet bränder med 80 procent från förra året.

Amazonas kallas ofta för planetens "lungor", eftersom regnskogen producerar 20 procent av allt syre i jordens atmosfär. Regnskogen är livsviktig för att sakta ner den globala uppvärmningen och är hem till otaliga viktiga djur- och växtarter.

Dramatiska bilder och videos cirkulerar just nu på sociala medier som visar all rök som kommer från regnskogen.

EU:s satellitprogram Copernicus har publicerat en bild på en karta som visar hur elden sprider längs med Brasiliens kust mot Atlanten. Röken täcker nästan halva landet och sträcker sig också mot grannländerna Peru, Bolivia och Paraguay.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳



Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷



DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ