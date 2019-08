Protesterna i Hongkong: Alla flyg ställs in för andra dagen i rad

Demonstranter hindrar passagerare från att nå incheckningsdiskerna på Hongkongs flygplats, skriver Omni.

Alla flyg ställs därför in för andra dagen i rad.

"Terminalverksamheten på Hong Kong International Airport har allvarligt störts till följd av den offentliga samlingen på flygplatsen idag", uppger flygmyndigheten i ett pressmeddelande.

Flera internationella medier rapporterar om att demonstranter ockuperar flygplatsen även idag, tisdag.

Tusentals demonstranter har befunnit sig på flygplatsen under helgen, men det var först på måndagen som flygplatsen beslutade att ställa in alla flyg.

Demonstranterna vill att Hongkongs ledare Carrie Lam ska dra tillbaka ett lagförslag som skulle tillåta utlämning av Hongkongbor till fastlandskina, skriver Omni.

Under tisdagen kommenterade Carrie Lam demonstrationerna och ockupationen av flygplatsen. Hon sa att protesterna börjar bli så allvarliga att parterna närmar sig en krisartad situation - "a path of no return".

Hongkong har en av världens mest traffikerade flygplatser, med omkring 74 miljoner passagerare per år.

Läs även: Alla flyg till Hongkong ställs in – protester når "nödläge"