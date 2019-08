Greta tilldelas "Game Changer of the Year" av GQ – här är alla utmärkelser hon fått

Den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg tilldelas nu GQ:s utmärkelse ”Game Changer of the Year” - årets nyskapare.

Utmärkelsen kommer att tas emot under den årliga ”Men of the Year”-galan som hålls i London.

Det är första gången någonsin som priset delas ut och utmärkelsen är framtagen speciellt för henne, skriver Independent.

Förra året inledde Greta Thunberg en skolstrejk för klimatet som fått global spridning. Hon har även startat rörelsen #FridaysForFuture där skolstrejken pågår varje fredag tills den svenska regeringen agerar på klimatförändringar.

Greta Thunberg har tagit emot en uppsjö av priser, nomineringar, blivit porträtterad, talat på framstående konferenser och hyllats för sin klimataktivism.

Omslaget på The Vogue

Meghan Markle valde ut Greta Thunberg till omslaget på Vouges septembernummer.

Introducing the September 2019 issue of British Vogue, guest-edited by HRH The Duchess of Sussex: https://t.co/b3xZpXBiyQ #ForcesForChange pic.twitter.com/YcW4ydOWXN — British Vogue (@BritishVogue) July 28, 2019

Skapat musik med indie-popband

Gjorde musikdebut med låten ”The 1975”.

Mötte Alexandra Ocasio-Cortez

Sveriges Hållbarhetsmäktigaste Greta Thunberg träffade USA:s yngsta kongressledamot Alexandra Ocasio-Cortez i en videointervju arrangerad av The Guardian.

Veckans Affärer - Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor 2019

Inom kategorin Årets Framtidshopp

Nej, hon är varken direktör eller entreprenör. Men Greta Thunberg har 16 år gammal skaffat sig en tyngre maktposition än förmodligen någon av de övriga namnen på vår 125-lista någonsin kommer att komma i närheten av.

Resumé - Näringslivets Superkommunikatör

”Långt innan juryarbetet hade satt igång var det klart vem som skulle ta hem årets Näringslivets 150 Superkommunikatörer”, skriver Resume.

Aktuell Hållbarhet - överlägset mäktigast i Hållbarhetssverige

“Ingen har fått lika många nomineringar till den här listan, ingen har tidigare gått direkt in på första­platsen och ingen har varit så ung. Greta Thunberg har gett hållbarhetsmakt en ny betydelse”, skriver Aktuell Hållbarhet.

Brilliant Minds

Greta Thunberg var en av gästerna på det prestigefyllda eventet Brilliant Minds i Stockholm i juni.

The Wireds omslag

Greta Thunberg prydde omslaget på The Wired.

16-year-old Greta Thunberg has mobilised millions of young people to demand action on the world's climate crisis. Here's how Thunberg inspired a generation https://t.co/bcszkp1WdS #longreads — WIRED UK (@WiredUK) July 15, 2019

The Times omslag

Hon hamnade även på The Times omslag.

The Times Listor

Greta Thunberg finns med på The Times lista för 2019 över de 100 mest inflytelserika och hamnade på deras lista över världens mest inflytelserika tonåringar år 2018.

”No One is Too Small to Make a Difference”

Gav ut en bok från det anrika brittiska förlaget Penguin. I boken samlar hon elva av sina tal. Läs mer.

Nominerats till Nobels fredspris

”Vi har nominerat Greta Thunberg eftersom om vi inte gör något för att minska klimatförändringar kommer det vara anledningen bakom krig, konflikter och flyktingar”, sa den norska ledamoten Freddy André Øvstegård. Framgår det i The Guradian.

Honoured and very grateful for this nomination ❤️ https://t.co/axO4CAFXcz — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 14, 2019

DAVOS - ”Our House is On Fire”

Greta Thunberg har hållit ett tal i Davos, en konferens där världens mäktigaste beslutsfattare möts. I talet nämner hon att alla politiska rörelser samt att media har misslyckats med klimatfrågan. Men hon menar att det fortfarande finns hopp.

TEDx - ”The disarming case to act right now on climate change”

Talet handlade om att agera på klimatförändringarna nu.



Fryshuset-stipendiet för årets unga förebild

”Greta Thunberg är 15-åringen som skolstrejkade utanför Riksdagshuset inför valet i en ’skolstrejk för klimatet’, men hon är en förebild på flera sätt. Skoltiden var tuff bland annat på grund av diagnoserna asperger och högfungerande autism. Detta har inte hindrat henne från att agera som en sann förebild. Tack vare Greta har ungas engagemang och oro för klimatet uppmärksammats i hela världen av såväl media som makthavare,” anger juryn i sin motivering. Detta i ett pressmeddelande.



Pristagare i Svenska Dagbladets tävling

I SvD:s tävling år skulle deltagarna skriva en debattartikel om klimatet.

