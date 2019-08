Klimatkrisen slår hårt mot Grönland – befolkningen drabbas av ”ekologisk sorg”

Det blir allt svårare för grönlänningar att förena sitt traditionella sätt att leva med effekterna av global uppvärmning.

Klimatkrisen orsakar därmed stor stress och oro för befolkningen på Grönland, skriver The Guardian.

För första gången någonsin har en undersökning om hur klimatkrisen påverkar människorna på Grönland genomförts. Och siffrorna är oroväckande.

Enligt undersökningen har mer än 90 procent av grönlänningarna som intervjuats helt accepterat att klimatkrisen är här.

Hela 76 procent av öborna menar dessutom att de personligen har upplevt hur den globala uppvärmningen påverkar det dagliga livet - från riskfyllda havsfärder till att behöva avliva slädhundar av ekonomiska skäl på grund av de allt kortare vintrarna.

Studien heter "The Greenlandic Perspectives Survey" och utfördes av University of Copenhagen's Center för Social Data Science, the Kraks Fond Institute for Urban Economic Research och the University of Greenland.

Enligt studiens huvudförfattare Kelton Minor, ger undersökningen Grönlands mest avlägsna och oåtkomliga samhällsgrupper en röst i klimatkrisen.

"Medan många länder har svårt att tackla och begränsa de risker som följer med en 1,5-gradig uppvärmning, lever boende i Arktis och på Grönland redan i regionala klimat som har förändrats mer än så, på kortare tid än en livstid."

Courtney Howard, styrelseordförande i Canadian Association of Physicians for the Environment, menar att gränslandet mellan klimatkrisen och mental och fysisk hälsa kommer att bli ett av världens största problem.

"Det råder ingen tvekan om att människor i Arktis uppvisar symtom på ångest, 'ekologisk sorg' och även posttraumatisk stress relaterad till effekterna av klimatförändringarna."

