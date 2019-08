Min Doktor redovisar en förlust på 329 miljoner kronor för 2018

"Det är helt enligt plan. Vi gjorde en hel del stora saker under förra året, och har rustat bolaget för den expansion som vi just nu är inne i", kommenterar Jonas Vig, vd för Min Doktor.

Nätläkaren Min Doktor redovisar för helåret 2018 en förlust på 329 miljoner kronor, vilket är tre gånger så mycket som förlusten under 2017. Det rapporterar Breakit.



Bolaget har under 2018 gjort en nedskrivning på 161 miljoner till följd av att den internationella delen av verksamheten knoppades av till ett fristående bolag kallat Docly.



Intäkterna växte under året med 54 procent och landade på 108 miljoner kronor, men samtidigt uppgavs rörelseförlusten ligga på 167 miljoner kronor.



"Det är helt enligt plan. Vi gjorde en hel del stora saker under förra året, och har rustat bolaget för den expansion som vi just nu är inne i", kommenterar Jonas Vig, vd för Min Doktor.



Han uppger även att tillväxten för bolaget i år ska bli betydlig högre och att vi inom några år kommer använda allt mer digital vård som är anpassad för individen utifrån var man befinner sig.



Sedan slutet på juni 2018 har ICA-koncernen genom en investering på 335 miljoner kronor klivit in som en av delägarna i bolaget. I affären ingick även 12 minutkliniker, vilka tidigare varit en del av Apotek Hjärtat.

