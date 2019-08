Så lite krävs för att göra förnybar energi konkurrenskraftigt – och starta grön revolution

Kol, olja och gas subventioneras med med 270 biljoner dollar mer än förnybar energi per år.

Om bara en bråkdel av den enorma mängden pengar som läggs på att subventionera fossila bränslen istället skulle gå till förnybar eenergi, skulle en grön energi-revolution sättas igång.

Det skriver The Guardian.

Kol, olja och gas subventioneras med mer än 370 biljoner dollar per år. Jämför det med de 100 biljoner dollar som går till förnybar energi varje år och skillnaden är stor, rapporterar the International Institute for Sustainable Development (IISD).

Skulle däremot tio till trettio procent av de pengar som används för att subventionera fossila bränslen istället gå till grön energi, skulle ett helt globalt skifte ta plats, menar IISD.

I maj gick FN:s generalsekreterare António Guterres till attack mot subventionerna på fossila bränslen.

"Vad vi gör är att vi använder skattebetalares pengar - vilket innebär att det är våra pengar - för att förstärka orkaner, sprida torka, smälta glaciärer, bleka korallrev. Med ett enda ord: för att förstöra världen."

Den nya analysen från IISD visar hur omfördelning av pengar från fossila bränslen till förnybar energi skulle få marknaden att tippa över till fördel för hållbara alternativ. Förnybar energi skulle i så fall nämligen bli det billigaste alternativet.

"Nästan överallt är förnybar energi så nära att bli konkurrenskraftiga att [ett 10-30 procentig subventioneringsbyte] skulle få marknaden att slå över, vilket får teknologin att gå över från att växa långsamt till att bli den mest livskraftiga och som kan ersätta riktigt stora mängder energi", säger Richard Bridle på IISD till The Guardian.

Den nuvarande takten med vilken pengar investeras i förnybar energi är för långsam, berättar Richard Bridle.

"Att ta subventioner från fossila bränslen och rikta dem mot ren energi skulle boosta deras utveckling i en mycket snabbare takt och hjälpa till att säkra våra klimatmål", säger Ipek Gençsü från Overseas Development Institute.

En bonus är sociala och ekonomiska fördelar, som minskade luftföroreningar och förbättrad hälsa.

Med ett 30-procentigt byte från subvention av fossila bränslen till förnybar energi skulle också leda till minskade koldioxidutsläpp på mellan 11-18 procent.

