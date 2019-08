Googles DeepMind: AI kan hitta akuta njursjukdomar 48 timmar innan en läkare

Teknikjätten Googles bolag DeepMind säger att deras AI-teknik kan hitta akuta njursjukdomar 48 timmar innan en läkare kan hitta det. Genombrottet är DeepMinds största sedan det förvärvades av Google för fem år sedan, rapporterar CNBC.



Bolaget har arbetat med USA:s veterandepartement för att utveckla AI-tekniken. Omkring två miljoner människor dör varje år i akuta njursjukdomar, enligt forskare på University of Pittsburgh School of Medicine.



Det som gör det svårt för en läkare att diagnostisera njursjukdomar är att symtomen inte alltid visar sig direkt. Studier har visat att chansen för överlevnad förbättras om man upptäcker det i ett tidigt stadie.



Google köpte DeepMind för 500 miljoner dollar och kommer inom kort övergå till Google Health under den nytillsatta chefen David Feinberg.

