Amazon lanserar ny modeinriktad tjänst

"Personal Shopper by Prime Wardrobe" är en ny tjänst där Amazon Prime-medlemmar får kläder hemskickade som passar deras önskemål.

E-handelsjätten Amazon ska lansera en modeinriktad personlig shoppingtjänst som skickar månatligt utvalda klädboxar. Det rapporterar The Verge.



Tjänsten går under namnet "Personal Shopper by Prime Wardrobe" och låter alla Amazon Prime-medlemmar besvara ett antal frågor gällande sin klädstorlek samt preferenser, för att sedan få kläder hemskickade som passar deras önskemål.



Kostnaden ligger på 4,99 dollar i månaden och tjänsten är för tillfället enbart tillgänglig för kvinnor.



Amazon investerar nu allt mer i klädes- och modemarknaden. Tidigare har man lanserat en AI-styrd app vid namn StyleSnap som låter folk ta bilder på ett plagg för att hitta det online.

