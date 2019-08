Marknadsläget: Spänning inför Fed-besked

Stockholmsbörsen öppnade på onsdagsmorgonen i negativt territorium nära nollstrecket. Fokus ligger främst på Federal Reserve-mötet som avslutas under dagen, där styrräntan väntas sänkas med 25 punkter. Vid 9:10-tiden var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,15 procent till nivån 1.598.

Asiatiska börser handlades ned efter gårdagens grusade förhoppningar om ett snabbt handelsavtal mellan USA och Kina, efter att USA:s president Donald Trump tweetat om att det inte fanns några tecken på att Kina har börjat köpa amerikanska jordbruksprodukter.

De ledande börsindexen i New York handlades svagt ned under tisdagen. Apples resultat kom in bättre än väntat för bolagets tredje kvartal och aktien steg 4,5 procent i efterhandeln.

Även amerikanska spelutvecklingsbolaget Electronic Arts resultat var bättre än väntat, vilket fick aktien att stiga 4-5 procent i den amerikanska efterhandeln.

I Sverige visade Lundin Petroleum ett ebitda-resultat något över förväntan för det andra kvartalet. I rapporten framkom det även att platåproduktionen på Lundin Petroleums fält Edvard Grieg kan förlängas från mitten av 2020 till slutet av 2022. Produktionen på Johan Sverdrup väntas alltjämt starta i november i år. Aktien stiger med 1,54 procent.

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar och flygplatser, rapporterar att resultatet efter skatt vände upp till plus för det andra kvartalet. Försäljningen ökade med 11 procent under kvartalet, men bolaget räknar inte med en intäktsökning under resten av året, skrev vd Mikael Norin. Samtidigt går omvandlingen mot lönsam tillväxt enligt plan, fortsatte han.

Alligator Bioscience har återfått de globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera CD40-antikroppen ADC-1013 från Janssen Biotech. Det ursprungliga licensavtalet med Janssen omfattade delmålsbetalningar om potentiellt upp till cirka 695 miljoner dollar.

Spiffbet köper spelutvecklaren Sthlmgaming med sex befintliga slotspel i portföljen. Sthlmgaming förväntas generera mellan 2 till 3 miljoner kronor i löpande intäkter under helåret 2019.

Vid klockan 13.00 väntas rapporter från både Bergs Timber och Securitas.

De amerikanska lagren av råolja minskade mer än väntat under föregående vecka, enligt statistik från API. Oljepriset steg för femte dagen i rad och nordsjöoljan Brent noterades 0,9 procent högre på onsdagsmorgonen till 65:18 dollar per fat.

