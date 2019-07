Urstarka siffror från Hoist – aktien lyfter tvåsiffrigt

Kredithanteringsbolaget Hoist kan klara av att investera något mer än 5 miljarder kronor, kanske 6 miljarder, under 2019 som en följd av att det nu lyckats med en värdepapperisering. Värdepapperisering är en teknik för att omvandla illikvida lån till obligationer. Bolaget fortsätter att arbeta för ytterligare transaktioner som lindrar effekten av de nya hårdare kapitalregleringarna.

Det säger vd:n Klaus-Anders Nysteen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Förväntningen på en förvärvskapacitet om 5 miljarder kronor har varit utan medräknande från effekter av åtgärder för att lindra effekten av de nya regleringarna från Finansinspektionen", säger han.

Han pekar på att Hoist, utöver värdepapperisering, fortsätter att arbeta med en etablering av fondstrukturer för att utnyttja kapital från tredje part.

"Arbetet med etablering av en fondstruktur har kommit riktigt långt och vi hoppas att kunna annonsera något på den fronten om inte allt för lång tid", fortsätter vd:n.

Hoist stärkte under det andra kvartalet kärnprimärkapitalrelationen till 9,9 procent, från 9,5 procent vid utgången av mars. Bolaget investerade 2,3 miljarder kronor i fordringsportföljer under det första halvåret (3,2). Under helåret 2018 investerades drygt 8 miljarder kronor.

"Vi har varit disciplinerade och hållit igen lite på investeringarna och haft en något lägre tillväxt inom kärntillgångar. Kärnprimärkapitalrelationen har stärkts inför att vi gör värdepapperiseringen som stärker vårt kapital ytterligare och ger potential för ytterligare investeringar", säger Klaus-Anders Nysteen.

Genom värdepapperiseringen som annonserades sent på måndagen förs en italiensk portfölj med 225 miljoner euro av osäkra förfallna fordringar ut ur balansräkningen. Kapitalförvaltaren Carval investerar i värdepapperiseringsbolaget. Transaktionen väntas slutföras i augusti och ge en lättnad på cirka 0,6 procentenheter på kärnprimärkapitalrelationen. Det motsvarar en ökad investeringskapacitet på minst 100 miljoner euro.

"Vi kommer att göra ytterligare värdepapperiseringar. Denna gång var det en värdepapperisering utan kreditbetyg, nästa gång kommer det att vara en värdepapperisering med kreditbetyg", säger han och räknar med att detta sker under "kommande månader", kanske inom 3-6 månader.

Hoist är nöjda med att få Carval som partner i sin första värdepapperisering, för vilken intresset varit "stort". Villkoren i värdepapperiseringen blev enligt vd:n i linje med vad Hoist önskat sig inför.

Vd:n upprepar budskapet om att det tar upp till tre år att få en intern ratingbaserad modell (IRB) godkänd från myndighetshåll, vilket skulle minska Hoist riskvikter.

Angående att Hoist resultat före skatt ökade med 63 procent i det andra kvartalet, mot året före, till 230 miljoner kronor säger vd:n att tillväxten från 2018 ger ett stöd samtidigt som "kostnaderna kommit ned avsevärt".

Kostnaderna i förhållande till intäkter (K/I) var 71 procent i det andra kvartalet (79). Målet är att sänka relationen till 65 procent på medellång sikt.

"Vi är på väg leverera på våra mål, målet är att sänka kostnadsrelationen till 65 procent till 2021", säger vd:n som lyfter fram att inkasseringen från digitala kanaler ökat.

